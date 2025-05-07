Marmara park dansın yıldızları yarışması festival havasında geçti

International Dance Organization (IDO) Türkiye ve Banu Noyan Event iş birliği ile gerçekleşen “Marmara Park Dansın Yıldızları 2025 Türkiye” yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Festival havasında geçen yarışmaya, 150 profesyonel dansçı katıldı.

Aytunç Bentürk’ün eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada, birbirinden güzel dans gösterilerini, resmi – teknik hakem heyetinin yanı sıra; Ahmet San, Banu Noyan, Demet Şener, Nez ve Marmara Park AVM Müdürü Selma Birinci Arslan’dan oluşan artistik jüri önünde sergileyen dansçılar, kendilerini izlemeye gelen yüzlerce misafire de unutamayacakları, keyifli anlar yaşattılar.

Marmara Park AVM Müdürü Selma Birinci Arslan, yaptığı konuşmada “Hareketsizlik günümüzün en büyük sorunlarından biri. Akıl ve beden sağlığı için hareket etmenin en renkli ve motive edici yöntemi de dans etmek. İşte bizler de binlerce kişiyi bugün bir araya getirerek dans ettirmek istedik ve başardık.” diyerek heyecan ve mutluluğunu dile getirdi.

ŞAMPİYON DANSÇILAR POLONYA YOLCUSU!

Yarışmada dansçılar, salsa branşında 8 ayrı kategoride yarışırken, Mini Kids kadın solo kategorisi birincisi Berra Pekşen (Piramit Spor Kulübü), Children 1 kadın solo kategorisi birincisi Eslem Buzkaya (B&E Dans Akademi), Children 2 kadın solo kategorisi birincisi Elif Ada Oral (B&E Dans Akademi), Genç yetişkin kadın solo kategorisi birincisi Yağmur Özdemir, 18-22 Kasım tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan IDO Dünya Latin Dansları Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.