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Kadıköy Gazetesi

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SAPANCA’DAKİ BU SÖZDE BUNGALOVLARDAN UZAK DURUN!

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SAPANCA’DAKİ BU SÖZDE BUNGALOVLARDAN UZAK DURUN!

Sapanca’da tatil hayali kuranlar dikkat! Geceliği 5.000 ile 12.500 TL’yi aşan fiyatlarla kiralanan lüks görünümlü bungalov evlerde yaşananlar tam bir skandal! Hem gizli kameralarla mahremiyetiniz tehdit altında, hem de kaldığınız yer sağlık açısından tam bir mikrop yuvası! Üstelik ödediğiniz fahiş fiyatın karşılığında ne güvenlik var ne temizlik, ne de profesyonellik!

PARANIZLA REZİL OLUYORSUNUZ!

 

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Bu evler sosyal medyada “doğayla iç içe, romantik kaçamak” diye pazarlanıyor ama gerçek çok farklı. İçeriye adım attığınız an; kötü koku, hijyen sorunu, bakımsız ortam sizi karşılıyor. Bazı müşteriler böcek istilasından, bazısı ise kullanılmamış gibi duran kirli yataklardan şikayetçi. Ve en korkuncu: Odaların çeşitli yerlerine gizlenmiş kameralar!

 

CAN GÜVENLİĞİ YOK, DENETİM YOK, İŞLETME SAHİBİ ORTADA YOK!

 

Bu işletmelerin büyük bölümü turizmci bile değil. Hiçbir profesyonel kayıtları yok, ruhsatları yok, temizlik ve güvenlik sertifikaları zaten hak getire. Başınıza bir şey gelse muhatap bulamıyorsunuz. Polis çağırmak zorunda kalan misafirler var. Bungalovlar gece izole alanlarda, ne bir güvenlik ne bir acil müdahale mekanizması bulunuyor. Gerçekten tehlikedesiniz!

 

YETKİLİLERE SESLENİYORUZ: BU RANT DÜZENİNE DERHAL MÜDAHALE EDİN!

 

Bu tür yerlerin hem Sapanca’nın adını lekelediği, hem de insanların hayatını riske attığı açık. Belediyelerin, valiliğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu skandal karşısında soruşturma başlatması ve kapatma kararları alması elzemdir.

 

SAPANCA’DAKİ BU SÖZDE BUNGALOVLARDAN UZAK DURUN!

KAZIKLANMAK İSTEMİYORSANIZ, MAHREMİYETİNİZİ KORUMAK İSTİYORSANIZ, SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN!

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