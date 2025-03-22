Karagümrük taraftarının hayali gerçek olur mu?

Karagümrük stadı hakkında bu kaçıncı yazımı artık söylemiyorum.
Fatih Belediye Başkanı Ergün TURAN , 15 Mart’ta sosyal medya hesabından Karagümrük taraftarına stat müjdesini verdi.
Bu kaçıncı müjdeden artık bunu da söylemiyorum.
Bildiğim tek şey taraftarın artık boş vaatlere karnının olduğu şey.
Neyse ki krizi bırakıp iyi bir yerde görmek istiyorum.
Stadın kapasitesi 7.680 kişilik olacak. Şehrin göbeğinde butik bir stat tam da taraftarının istediği “İngiltere modeli” gibi.
Stat Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle inşa edilecek.
Cumhurbaşkanımızın da spora olan sevgisini, yetkisi olmayan kimse yok, bu projeye kendisi de destek verecek.
En iyi taraf da taraftar Olimpiyat zulmünden kurtulmuş olacak.
Fatih turizm bölgesinin kalbi. Statü bittiğinde belki turizm için Fatih Karagümrük kulübüne ek gelir de sağlayacak.
Haftanın belirli durumu yurt dışından gelen ayrılmak için, stadın daire yapısı ve stadın görüntüsü, İngiltere’deki butik statlara benzer bakış açısıyla yabancı turistlerin dikkatini uzakta tutmak, Fatih esnafına da katkı sağlayabilir.
Nostalji açısından TSYD Kupası maçları bu statüde oynanabilir.
Umarım Başkan Ergün Bey’in bu son haberi olur.
Artık taraftar kazma vurulacak bir günü bekliyor.
Bunu da yazmak istemedim ama bu stat bitiş tarihi bitmiş olsaydı, belki de Karagümrük alt liginde düşmezdi.
Son olarak umarım Karagümrük’ün 100. yılındaki maçlar burada oynanır.
Bunu en çok da yağmur çamur demeden onun maçına giden Karagümrük taraftarı hak ediyor.
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