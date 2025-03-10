Ya Osimhen olmasaydı

Galatasaray son haftalarda formsuz, şampiyonluklar yaşayan Okan Hoca da kayıplarda.

Büyük takımlar bazen böyle durumlarla karşı karşıya kalabilir.

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Tam her şey bitti derken ortaya bir “kahraman” çıkar hem takımı hem hocayı tabiri caizse ipten alır.

Doğru tahmin ediyorsunuz, Osimhen’den bahsediyorum.

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak söylenen oyuncu şu an Galatasaray’ın kurtarıcı meleği.

İcardi’nin sakatlığı sonrası Osimhen olmasaydı bugün Fenerbahçe liderdi.

Galatasaraylı yöneticilerin ne yapıp edip Osimhen’in bonservisini alması elzemdir.

Icardi-Osimhen rakipler için ciddi bir güç ciddi bir üstünlük.

OKAN HOCAYA HAKSIZLIK

Yazının başında da yazmıştım “Okan Hoca da kayıplarda” diye, fakat hocaya da haksızlık yapmayalım.

Tek başına bütün işlerle Okan Hoca uğraşıyor. Yönetim tarafından da yalnız bırakıldığını düşünüyorum.

İstenen oyuncular da alınmadı, hal böyle olunca da Okan Hoca daha ne yapsın.