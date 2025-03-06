Beykoz’da CHP İçin Tek Çözüm: Esengül Yılmaz Olmalı!

Beykoz’da yaşanan siyasi kriz, CHP’nin doğru adayı belirlemesi halinde çözülebilir. Ancak yanlış bir tercih yapılırsa, parti içindeki çekişmeler, yolsuzluk iddiaları ve yönetim krizleri daha da derinleşecek, Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki uyumsuzluk devam edecektir. Bu kritik süreçte Beykoz’un başına geçmesi gereken tek isim, parti örgütüyle uyumlu, halkın içinden gelen ve liyakati tartışılmaz olan Esengül Yılmazdır.

Gazeteci Alirıza Yıldız’dan Meclis Üyeleri hakkında çarpıcı iddia!

www.flashaber.com imtiyaz sahibi Alirıza Yıldız Beykoz Belediyesi’nde yaşanan sıkıntılı süreçte meclis üyelerinin durumları hakkında çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Çünkü aşağıda okuyacağınız gibi Beykoz’da CHP meclis üyeleri CHP’li değil

Turgay Sucuoğlu,

Eski AK Parti İncirköy Mahalle Sorumlusu olup şu an CHP Belediye Başkan Yardımcısı ve Beykoz Meclis Üyesi.

Nevzat Cebeci,

Yeni Mahalle’de iki dönem muhtarlık yapmış AK Partili olup şu an CHP’den meclis üyesi.

Bilgehan Murat Miniç,

BBP Beykoz’da bir dönem ilçe başkanlığı yapmış, ardından iki dönem İYİ Parti’den belediye başkan adayı olmuş ve şu an CHP Belediye Başkan Yardımcısı ve Beykoz Meclis Üyesi.

Süleyman Kılıç,

Çavuşbaşı’nda bir dönem ANAP’tan meclis üyesi olmuş, sonrasında AK Parti üyesi olarak aktif çalışmıştır. Daha sonra gizli bir el tarafından CHP’den meclis üyesi yapılmış ve CHP Meclis Üyesi iken açıkça AK Parti’ye çalışmıştır. Bütün tır ve kamyonlarını Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartlarıyla donatmış, ancak buna rağmen yine meclis üyesi yazılmıştır. Şu an CHP Beykoz Meclis Üyesi.

Uğur Gökdemir,

Acarkent’te ünlü bir avukatın makam şoförlüğünü yapan ve partiyle ilgisi olmayan, örgütten kimsenin tanımadığı Uğur Gökdemir’in nasıl ve hangi gizli el tarafından, hangi vasıflarına dayanarak meclis üyesi yazıldığı hâlâ muamma. Şu an CHP Beykoz Meclis Üyesi.

Özgür Özçelik,

Tokatköy Mahallesi’nden meclis üyesi seçilen Özgür Özçelik’in, Süleymancı cemaatinin CHP’deki temsilcisi olarak bilinen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Bingöl tarafından listeye konulduğu iddia ediliyor. Şu an CHP Beykoz Meclis Üyesi.

Mevlüt Yıldız,

Siyasetle ilgisi olmayan Mevlüt Yıldız, restoran işletmecisi olup seçim öncesi CHP’ye üye olmuş, ancak nasıl meclis üyesi olduğu belirsizliğini koruyor. Şu an CHP Beykoz Meclis Üyesi.

Özlem Vural Gürsel,

Beykoz CHP örgütü içinde yıllarca emek veren binlerce kişi varken, Beylikdüzü’nden seçim öncesi gelen ve kimsenin tanımadığı Özlem Vural Gürsel’in, Beykoz Belediyesi ve Beykoz CHP İlçe Başkanlığı’nın yolunu bilmeden meclis listesine nasıl ve kimler tarafından yazıldığı hâlâ gizemini koruyor. Şu an CHP Beykoz Meclis Üyesi.

Burak Korkmaz,

İlçe Başkanı Mahir Taştan’ın hemşehrisi ve meslektaşı olan, mali müşavir Burak Korkmaz’ın İBB Meclis Üyesi olarak listeye ikinci sıradan yazılması da tartışmalı bir konu. Partiyle ilişkisi sadece işi düştüğünde gelen, hiçbir çalışmaya katılmayan bir ismin neden meclis üyesi yapıldığı merak konusu. Şu an CHP Beykoz Meclis Üyesi.

Murat Uzun,

meclis listesine eklenen Murat Uzun, AK Parti’den gelip meclis üyesi olan Süleyman Kılıç’ın muhasebecisidir. Siyasi bir geçmişi ve partiyle bir bağı olmamasına rağmen, neden ve kimler tarafından listeye yazıldığı bilinmiyor. Şuan CHP Beykoz Meclis Üyesi.

İşte bundan dolayı Esengül Yılmaz başkan olmalı

Esengül Yılmaz: Beykoz İçin En Doğru Seçim

Esengül Yılmaz, Beykoz doğumlu olup ilçenin insanını, sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen bir isimdir. Beykoz’da doğmuş, büyümüş ve ilçenin siyasi, sosyal dinamiklerini en yakından tanıyan bir adaydır. CHP’nin her kademesinde aktif olarak görev almış, yıllardır partisi için çalışmış ve örgüt tarafından daima desteklenmiş bir neferdir.

CHP’nin öz evladı olan Esengül Yılmaz, geçmişi tertemiz, partisi ve halkı için çalışan, yolsuzluklardan uzak ve Beykoz’da güçlü bir karşılığı olan bir isimdir. Erkek egemen siyasetin ötesinde, Beykoz halkı tarafından da benimsenmiş bir liderdir.

Kadın Belediye Başkanı Beykoz’a Yeni Bir Soluk Getirecek

Beykoz’da şimdiye kadar hep erkekler tarafından yönetilen belediye, artık yeni bir döneme girmelidir. Kadın bir belediye başkanı, ilçede temiz ve şeffaf yönetimin kapılarını aralayacaktır. Esengül Yılmaz’ın başkan olması, sadece CHP için değil, Türkiye genelinde de önemli bir mesaj verecektir.

Bugün Beykoz halkı, geçmişteki yanlış tercihler ve yolsuzluklar nedeniyle CHP’den temiz ve güvenilir bir yönetim bekliyor. Partinin içinden gelmeyen, geçmişinde AKP veya BBP bağlantısı olan ya da şaibeli isimlerin başkan olması halinde Beykoz tekrar kaosa sürüklenecek, İBB ile uyumsuzluk artacak ve CHP’nin kontrolü zayıflayacaktır.

CHP ve İmamoğlu, Beykoz’da Hatasını Telafi Etmeli

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Beykoz’da yaşanan siyasi krizi çözmek ve partinin ilkelerine uygun bir aday belirlemek zorundadır. Beykoz’da bir kez daha yanlış bir aday seçilirse, CHP’nin ilçedeki yönetimi zayıflayacak, yolsuzluk ve iç çekişmeler devam edecek ve parti Türkiye genelinde büyük bir güven kaybına uğrayacaktır.

Bu yüzden CHP, Beykoz’da kendi içinden gelen, örgütüyle uyumlu, halkın sevdiği ve saygı duyduğu Esengül Yılmaz’ı belediye başkanı yaparak ilçede gerçek bir değişim başlatmalıdır. Esengül Yılmaz, Beykoz’un öz evladıdır ve ilçeye hak ettiği temiz, dürüst, halkçı yönetimi getirecek en doğru isimdir!

Dipnot: Parti İçindeki Etkisiz Kişilere Artık Kulak Verilmemeli!

Bütün bu problemler yaşanırken süreci sadece seyreden, hiçbir varlık gösteremeyen, başta Beykoz’dan PM üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sevgi Kılıç, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve ilçe yönetimi bu sürece dahil edilmemeli, hatta fikirleri ve görüşleri dahi alınmamalıdır.

Beykoz Belediyesi’nin yeni seçilecek başkan döneminde de büyük tartışmalara ve olaylara gebe olacağı görülmektedir. Belediyeyi bu hale getiren kişilerden ne fikir ne de tavsiye alınmalıdır. CHP, Beykoz’da gerçek bir değişim istiyorsa, geçmişte yapılan hataları tekrar etmemeli ve ilçeye yeni bir vizyon kazandıracak parti emekçisi Esengül Yılmaz gibi güçlü bir ismi göreve getirmelidir.

Aksi takdirde, İmamoğlu ve İl Başkanı Özgür Çelik ile Genel Başkan Özgür Özel, ikinci bir yolsuzluklar halinde kameralar karşısına çıkıp ‘bize baskı uygulanıyor, zulüm yapılıyor, hukuk yoluyla baskı kuruluyor’ demesin, çünkü artık kimse bunu yemez.