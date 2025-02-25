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İBB’nin TECH ISTANBUL Dijital Dönüşümün Zirvesinde

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İBB’nin TECH ISTANBUL Dijital Dönüşümün Zirvesinde

İBB’nin yeni iş modellerini destekleyen ve çağa uygun fikirleri girişimcilerle buluşturan teknoloji programı Tech Istanbul, dördüncü kez ödüllendirildi. Daha önce Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, EuroAsian Startup Awards ve Global Startup Awards’dan birinciliklerle dönen Tech Istanbul, bu kez Growth Programı ile Business Honors Awards’ta Girişimcilik ve Startup kategorisinde  “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu” ödülüne layık görüldü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tech Istanbul’un ileri aşama girişimleri desteklediği Growth Programı, tüm diğer önemli adaylarla birlikte jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Tech Istanbul Growth Programı’nın stratejik vizyonu, yenilikçi yaklaşımı, uygulanabilirlik kalitesi ve elde edilen somut başarıları değerlendirilerek Girişimcilik ve Startup kategorisinde “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu” ödülünün sahibi oldu.

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YURT İÇİ VE YURT DIŞI PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Tech Istanbul’un yer aldığı kategoriye 1 Ocak 2023 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında hayata geçirilmiş ve hem yurt içinde hem de yurt dışında uygulanmış projeler dahil edildi. Projeler arasından Tech Istanbul Growth, girişimleri destekleyerek onların büyümesini hızlandıran ve küresel pazarlara açılmalarına katkı sağlayan bir program olarak öne çıktı. 

AKÇABAY: ŞEHRİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ödülle ilgili ifadeleri kullandı: 

“Tech Istanbul, yenilikçi teknolojileri ve girişimcileri destekleyen Growth Programı’yla hem yerel hem de uluslararası alanda fark yaratmaya devam ediyor. Bu ödül, programımızın stratejik vizyonunun ve ortaya koyduğu somut çıktıların bir kanıtıdır. Growth Programı kapsamında desteklenen girişimlerin, Tech Istanbul Demo Day gibi etkinliklerde ortaya koydukları yenilikler ve şehrimize kattıkları değer göz dolduruyor. Girişimcilerimizle birlikte şehrimizi geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz.”

TÜRKTAŞ: ÖDÜL, ATTIĞIMIZ ADIMLARIN BİR KANITI NİTELİĞİNDE

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Rukiye Aydın Türktaş ise ödül ile ilgili şöyle konuştu:

 “Tech Istanbul’un bu başarısı, İBB’nin yenilikçi ve girişimci ekosistemi destekleme vizyonunun bir yansımasıdır. Bu ödül, şehrimizin girişimciler için bir cazibe merkezi olması yolunda attığımız adımların bir kanıtı niteliğindedir.”

TAŞDEMİR: OLUŞTURDUĞUMUZ EKOSİSTEMİN ULUSLARARASI ALANDA TAKDİR GÖRÜYOR

Akıllı Şehir Şube Müdürü Ali Taşdemir ise ödül ile ilgili fikirlerini şu sözlerle dile getirdi: “Dünyada inovasyonun şehirlerde yoğunlaştığı bir dönemde, İstanbul’da oluşturduğumuz ekosistemin uluslararası alanda takdir görüyor olması  bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Başarı hikayemizin emekçisi Tech Istanbul ekibine ve başarının bir parçası olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyoruz.’’

Tech Istanbul, daha önce de Global Startup Awards’ta 125 ülke finalisti arasından “En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı”, EuroAsian Startup Awards”ta “Yılın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı” dalında bölge, Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’nde de “Kamu ve STK En İyi Programı” kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi olmuştu.

Detaylı bilgi için tech.istanbul web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dijital dönüşüm
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