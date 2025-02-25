Kadıköy’de cami, kilise ve cemevlerinde Ramazan temizliği başladı

Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle tüm ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı

Kadıköy’deki ibadethaneleri düzenli olarak özel temizlik ekipleriyle temizletip bakımını yapan Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün verdiği hizmet kapsamında temizlik görevlileri ibadethanelerde halılar ve zemini vakumlu süpürgeyle temizledikten sonra halı yıkama makinesi ile yıkıyor ve kurutuyor. Ayrıca şadırvan, ayakkabılık ve tuvaletlerin de temizlenerek dezenfekte edildiği ibadethanelerde ahşap, mozaik, seramik gibi yerler özel temizlik malzemesi kullanılarak temizleniyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında ilçenin 21 mahallesinde bulunan 68 cami, 4 kilise ve 1 cemevi olmak üzere toplam 73 ibadethanenin temizliği yapılmış olacak.