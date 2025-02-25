สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Kadıköy’de cami, kilise ve cemevlerinde Ramazan temizliği başladı

Yayınlanma:
ABONE OL
Kadıköy’de cami, kilise ve cemevlerinde Ramazan temizliği başladı

Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle tüm ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı

Kadıköy’deki ibadethaneleri düzenli olarak özel temizlik ekipleriyle temizletip bakımını yapan Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle temizlik çalışmalarını hızlandırdı.  

İLGİLİ HABER AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Konut satışlarının hızlanması faizlerin düşmesine bağlı

Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün verdiği hizmet kapsamında temizlik görevlileri ibadethanelerde halılar ve zemini vakumlu süpürgeyle temizledikten sonra halı yıkama makinesi ile yıkıyor ve kurutuyor. Ayrıca şadırvan, ayakkabılık ve tuvaletlerin de temizlenerek dezenfekte edildiği ibadethanelerde ahşap, mozaik, seramik gibi yerler özel temizlik malzemesi kullanılarak temizleniyor.

 

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında ilçenin 21 mahallesinde bulunan 68 cami, 4 kilise ve 1 cemevi olmak üzere toplam 73 ibadethanenin temizliği yapılmış olacak.

başladı
cami
cemevlerinde
ibadethanelerdeki
Kadıköy Belediyesi
Kadıköy’de
kilise ve
Ramazan ayı sebebiyle
Ramazan temizliği
tüm

İlgili Haberler

DAĞIN ÖTE YÜZÜ
Manşet
25 Şubat 2025
DAĞIN ÖTE YÜZÜ

Ah şu yazarlar, ne güzel insanlar, bizlere hayatı ne güzel anlatırlar. Gülmek, ağlamak, hüzünlenmek, dert edinmek, empati kurmak, ders çıkartmak hepsi onların sayesinde… Ne kadar çok kitap o kadar bilinç, bilgi… İyi ki yazarlar, kitaplar var, iyi ki de yazmışlar. Dünya klasikleri başlı başına bir öğretidir, birçok şeyi o kitaplardan öğrendik. Gezmeden, görmeden, duymadan oturduğumuz […]

Başkan Köseler, “Beykoz’da çamur siyasetiyle bizi yıldıramazsınız!
Belediye
25 Şubat 2025
Başkan Köseler, “Beykoz’da çamur siyasetiyle bizi yıldıramazsınız!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’den Trollere Sert Tepki: “Çamur Siyasetiyle Bizi Yıldıramazsınız!”   Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, seçim zaferinin ardından sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, bu tür operasyonlara sert tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı troll hesaplar tarafından bilinçli bir şekilde başarısız bir belediye başkanı imajı çizilmeye çalışıldığını vurgulayan Köseler, Beykoz halkının bu oyunu […]

Günay kaleye Muslera yedeğe
Genel
22 Şubat 2025
Günay kaleye Muslera yedeğe

Galatasaray, pazartesi günü önemli bir maça çıkacak. Belki de şampiyonluğu belirleyecek bu karşılaşma bir derbiden daha fazlası. Yabancı hakem, uzun süredir karşılıklı kulüp açıklamaları falan derken o an geldi çattı. İLGİLİ HABER Avrasya Tüneli’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı Bu arada Cimbom’un Avrupa macerası da bitti. Biterken de Galatasaray, kaleci Günay Güvenç’i kazandı. Umarım kaybetmezler Günay’ı. Zira […]

KADIN VE TAKI
Genel
18 Şubat 2025
KADIN VE TAKI

Bir arkadaşım eşinden ayrılmıştı, aradan bir zaman geçtikten sonra şaka olsun diye, “aşk konusunda ne düşünüyorsun? Yeni aşk var mı?” diye sorduğumda, arkadaşım bana, “Aşk defterini çoktan kapattım, aşk; insanın doğuştan getirdiği bir özellik değildir, sonradan kazanılan bir davranış şeklidir. Ne ihtiyaç duyuyorum ne de kendime dert ediyorum.” demişti. Şaşırmıştım doğrusu, güzel bir tespitti. İnsan […]

Kadıköy’de komşularının haber alamadığı yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Kadıköy’de komşularının haber alamadığı yaşlı adamı itfaiye kurtardı

KÜÇÜK DÜŞÜNMEK!

KÜÇÜK DÜŞÜNMEK!

İstanbul’da 9 belediyeye “Kent Uzlaşısı” terör operasyonu!

İstanbul’da 9 belediyeye “Kent Uzlaşısı” terör operasyonu!

Müze Gazhane’de Cem Güventürk’ün Kişisel Sergisi “Ay, Güneş ve Ay” Açıldı!

Müze Gazhane’de Cem Güventürk’ün Kişisel Sergisi “Ay, Güneş ve Ay” Açıldı!

Başkanı Kösedağı, “Meclise katılan çocukların kente dair önerilerini almak istiyoruz

Başkanı Kösedağı, “Meclise katılan çocukların kente dair önerilerini almak istiyoruz