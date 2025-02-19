AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Konut satışlarının hızlanması faizlerin düşmesine bağlı

Yeni konut üretiminin gerçekleşmesi için konut satışlarının hızlanması ve bunun için de faizlerin düşmesi gerekiyor.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarında kredi faiz oranlarının, kampanyalar etkileri hakkında değerlendirme yaptı.

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Başkan Şişik, “Bildiğiniz üzere sektör temsilcileri olarak bunu hep belirtiyorduk ve faizlerin psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inmesinin en doğru karar olduğunu belirtiyorduk.

2024 yılı içerisinde faizlerin yüzde 4’e dayandığı bir dönemde konut alımları oldukça yavaşlamış, politika faizindeki indirimlerin başlaması ve artacak konut fiyatları ve yine yükselen kiralar nedeniyle özellikle nakdi bulunanlar ya peşin indirimlerden ya da firmaların özel kampanyalarından yararlanarak konut alımını hızlandırmışlardı.

Bu yüzden konut satışlarının ağırlık kazandığı İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projede bunun gerçekleşmesi önemli. Daha önce konut kampanyaları dar gelirli vatandaşlar için yapılırken bu kez orta gelirlinin hedef alınması da oldukça önemli. Ancak konut kampanyalarının yaygınlaşmasının yanı sıra kentsel dönüşüm konusunda da hassasiyetle ilerlememiz gerekiyor.

Yaklaşan İstanbul depremine karşı binaların acilen iklimsel şartlara uygun şekilde dönüştürülmesi şarttır” dedi.