Go home Muslera

Galatasaray tarihinin belki de en iyi kalecilerinden Muslera.
Şu ana kadar yaptıkları, maçı tutması, maçı kazandırması aklınıza ne gelirse.
Muslera ile ilgili birçok sosyal medya paylaşımım olmuştur.
Bunların çoğunluğu olumlu paylaşımlardı, fakat son zamanlarda ben de Galatasaray taraftarına katılıyor, Muslera ile yolların ayrılmasını destekliyorum.
Olur olmadık goller yemesi, sinirlerine hakim olamaması hatta son zamanlarda “yüksek kibirini”de buna ekleyebiliriz.
Galatasaray’ın kuruluş amaçlarından biri de, Türk olmayan takımları yenmek.
Son oynanan AZ Alkmar maçında da Muslera’nın performansı artık “futbolu bırak” diyor.
Hatta maç sonrası TRT SPOR muhabirinin soruna kızıp “futbolu bırakmamı istiyorsunuz deyip”, yayını terk etti.
Evet Muslera futbolu bırakma ama mümkünse Galatasaray’ı bırak.
Uzun yıllar Galatasaray’dasın ve buranın kültürüne alıştığından eminim.
Ortada bir başarısızlık varsa orada durmanın da bir anlamı yok.
Galatasaraylı çocukları da hayal kırıklığına uğratamazsın.
Twitter: @basintribunu_
İnstagram: yusufpolat7536
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