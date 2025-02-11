Kadıköy Belediyesi Kar Yağışı İçin Hazır

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’da etkili olan kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kar yağışı ve buzlanmaya karşı toplam 19 araç ve 85 personel, gece ve gündüz kar nöbeti yapacak.

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için 6 kar küreme ve tuzlama aracı, 5 tuzlama aracı, 5 iş makinesi, 1 greyder, 1 dolgu aracı, 1 kanal açma ve temizleme aracı olmak üzere toplam 85 personelden oluşan ekipleriyle sahada olacak. Belediye ayrıca, 2 bin ton tuzu kar yağışına karşı hazır bulunduruyor.

Kadıköylülere sıcak çorba ikramı

Kadıköy Belediyesi, soğuk havalarda her sabah Söğütlüçeşme Marmaray – Metrobüs istasyonunda mobil ikram aracıyla Kadıköylülere sıcak çorba dağıtıyor. Her gün yaklaşık bin kişilik çorba ikram ediliyor. Yoğun kar yağışı durumunda Kadıköy’ün farklı noktalarına ekstra mobil ikram aracı yönlendirilerek çorba dağıtımı yapılacak.

Sokak hayvanları için mama

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, kışın zorlu şartlarında sokak hayvanları için rutin mama dağıtımına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne, soğuktan etkilenen kedi ve köpekler bildirildiğinde ekipler müdahale edecek.