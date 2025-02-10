Esenyurtlu Sanayiciler Sorunlarını Gazetecilere Anlattı

Esenyurt, İstanbul’un önemli sanayi merkezlerinden biri olarak sanayicilerin artan sorunlarıyla gündeme geldi. M. Remzi Tanış başkanlığındaki Basın Platformu, Esenyurtlu sanayicilere bir ziyaret gerçekleştirerek, iş dünyasında karşılaştıkları sorunları dinledi.

İş Gücü Eksikliği ve Kredi Erişimi Sorunları

Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER) Başkanı Turgut Şavlı, sanayicilerin en büyük sorunlarından birinin iş gücü eksikliği olduğunu belirtti. Hem mavi hem de beyaz yakalı çalışanlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şavlı, Türkiye’nin bilinçli bir iş gücü planlaması yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sanayicilerin krediye erişim konusundaki zorluklarına da dikkat çekerek, yüksek faiz oranlarının işletmeleri zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Asgari Ücret ve Vergi Yükleri

Sanayiciler, asgari ücret artışlarının ve yüksek vergi yüklerinin işletmeler üzerindeki baskısını da gündeme getirdi. İstihdamı kısıtlamak zorunda kalan işverenler, bazı yönetmeliklerin iş gücü piyasasını dengesizleştirdiğini belirtti. Ayrıca, yerli işletmelerin yüksek maliyetlerle mücadele ederken, sığınmacıları çalıştıran iş yerlerine sağlanan vergi muafiyetinin adaletsiz olduğunu vurguladılar.

Yer Sıkıntısı ve İmar Yasasında Pozitif Ayrımcılık İhtiyacı

Esenyurt’taki sanayicilerin en büyük sorunlarından biri de yer sıkıntısı. Sanayi alanlarının yetersizliği, yatırım yapmakta zorluk çekmelerine neden oluyor. Sanayiciler, imar yasasında sanayicilere pozitif ayrımcılık yapılmasının ülkenin sanayi geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ettiler. Bu tür düzenlemelerin, esnek ve yeterli sanayi alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten sanayiciler, böylece üretimin artırılabileceğine dikkat çekti.

Denetim Eksiklikleri ve Adalet Sistemi

Sanayiciler, sosyal yardımların denetimsiz dağıtımına da dikkat çekerek, yardım sisteminin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, adalet sistemindeki aksaklıkların iş süreçlerini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdiler. “Adliyelerde işimizi çözemiyoruz. Tanıdığınız yoksa ilerleyemiyorsunuz,” diyerek hukuki süreçlerde karşılaştıkları zorlukları aktardılar.

Kadınların Eğitimi ve Kalifiye Eleman Sorunu

Sanayiciler, toplumun gelişimi için kadınların eğitimine vurgu yaptı. Kadınların daha iyi eğitim almasının ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağına inanıyorlar. Bunun yanı sıra, eğitim sistemindeki kalifiye eleman eksikliğinin de ciddi bir sorun olduğunu belirten sanayiciler, meslek liseleri ve üniversitelerin mesleki eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade ettiler.

Esenyurt sanayicileri, Türkiye ekonomisinin dinamik ve güçlü olduğuna inanıyor; ancak üretim, eğitim, adalet ve sosyal yardım sistemlerinde yaşanan düzensizliklerin giderilmesini talep ediyor. Sorunlarını kamuoyuna duyurmak için medya aracılığıyla seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirttiler.