İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Müzik ve Dans Prodüksiyonu “Winterreise”(Kış Yolculuğu) Sahneleniyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları ile birlikte sahneledikleri “Winterreise”, Şubat ayında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşuyor.
İDOB Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un yorumu ile sahnelenen; Avusturyalı besteci Franz Schubert’in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi “Winterreise”(Kış Yolculuğu) sanatseverlerin büyük beğenisini kazanıyor.
“Winterreise”, şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğu anlatıyor. Aşkı kaybetmiş ve yalnızlık içinde yaşayan yolcu, bu acı gerçeği öğrendikten sonra köyünü ve sevdiklerini geride bırakıyor, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorguluyor. Soğuk ve karanlık kış, onun kalbinin aynasıdır ve yapayalnız sürdürdüğü yolculuğu sırasında karşılaştığı kişi ve olaylar, bu şarkı dizisinin konularını oluşturur.
Rejisi ve librettosu Mert Öztekin’e ait olan eserin koreografisi Deniz Özaydın, Emre Karaca, Evrim Akyay, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü imzalı. Dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, görsel ve ışık konsept Burhan Yücel’e ait.
Schubert’in bestelediği Lied’ler, bariton Kevork Tavityan ve bariton Burak Kul tarafından dönüşümlü seslendiriliyor ve yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül, Gözde Öcal Güvemli tarafından yorumlanıyor. Modern Dans Topluluğu dansçıları Taner Güngör, Demet Aksular, Berk Can Ceylan, Tufan Elitaş, Başak Özenç Akay sahnede olacaklar.
MDTistanbul, bu eserin dekor tasarımında İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve farklı kurumlardaki atık kâğıtları kullanarak kâğıt israfına dikkat çekmeyi ve geri dönüşüme katkı sağlamayı hedefledi.
“Winterreise”(Kış Yolculuğu); 7 ve 11 Şubat 2025’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde olası İstanbul depremine hazırlık yapmak için deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata katılan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Deprem gerçeğinin farkındayız ve ciddi çalışmalar yapıyoruz. Deprem zamanında irtibat ve doğru haberi almak çok önemli. O yüzden bütün vatandaşlarımızı Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya çağırıyorum” dedi. İLGİLİ HABER Mücella Balyemez’in Yeni Resim […]
Sömestir tatilinde bir dizi etkinlik düzenleyen Ataşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşattı. Tiyatrolar, atölyeler ve aktiviteler çocuklar ile ailelerin yoğun katılımıyla geçti. İLGİLİ HABER İSTANBUL KIŞ HAZIRLIKLARI AKOM KONTROLÜNDE Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, sömestir şenliklerinde çocukların mutluluklarına ortak olmak için ailesiyle birlikte birçok etkinliğe katılım sağladı. Fakat; dikkat çeken bir detay […]
Karikatürist/Yazar İzel Rozental’in “Talihsiz Anjel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri” başlıklı grafik romanı, Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda. İzel Rozental´in büyük halası Angèle Guéron´un günlüğünden yola çıkarak kaleme aldığı kitabın kapak tasarımı Melis Rozental’a ait olup, 176 sayfadan oluşuyor. İzel Rozental çizgileriyle kitabın hazırlanma sürecine de yer verirken, günlüğün tutulduğu yıllara ait kartpostal, fotoğraf ve […]
İETT, tüm işletme ve yatırım faaliyetlerini hızla sürdürürken İstanbul’da ilk kez hidrojenli otobüs testini gerçekleştirdi. Kendi filosu ve denetimindeki tüm özel halk otobüsleri ile İstanbul’da 6.786 araç ile şehrin her noktasında hizmet veren ve 1 günde yaklaşık 5 milyon yolculuk ile Avrupa’nın birçok ülkesinden fazla nüfusu taşıyan İETT, yatırım ve AR-GE çalışmalarını hızla sürdürüyor. İLGİLİ […]