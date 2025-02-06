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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Müzik ve Dans Prodüksiyonu “Winterreise”(Kış Yolculuğu) Sahneleniyor

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Müzik ve Dans Prodüksiyonu “Winterreise”(Kış Yolculuğu) Sahneleniyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları ile birlikte sahneledikleri “Winterreise”, Şubat ayında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşuyor.

İDOB Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un yorumu ile sahnelenen; Avusturyalı besteci Franz Schubert’in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi “Winterreise”(Kış Yolculuğu) sanatseverlerin büyük beğenisini kazanıyor.

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“Winterreise”, şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğu anlatıyor. Aşkı kaybetmiş ve yalnızlık içinde yaşayan yolcu, bu acı gerçeği öğrendikten sonra köyünü ve sevdiklerini geride bırakıyor, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorguluyor. Soğuk ve karanlık kış, onun kalbinin aynasıdır ve yapayalnız sürdürdüğü yolculuğu sırasında karşılaştığı kişi ve olaylar, bu şarkı dizisinin konularını oluşturur.

Rejisi ve librettosu Mert Öztekin’e ait olan eserin koreografisi Deniz Özaydın, Emre Karaca, Evrim Akyay, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü imzalı. Dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, görsel ve ışık konsept Burhan Yücel’e ait.

Schubert’in bestelediği Lied’ler, bariton Kevork Tavityan ve bariton Burak Kul tarafından dönüşümlü seslendiriliyor ve yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül, Gözde Öcal Güvemli tarafından yorumlanıyor. Modern Dans Topluluğu dansçıları Taner Güngör, Demet Aksular, Berk Can Ceylan, Tufan Elitaş, Başak Özenç Akay sahnede olacaklar.

MDTistanbul, bu eserin dekor tasarımında İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve farklı kurumlardaki atık kâğıtları kullanarak kâğıt israfına dikkat çekmeyi ve geri dönüşüme katkı sağlamayı hedefledi.

“Winterreise”(Kış Yolculuğu); 7 ve 11 Şubat 2025’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.

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