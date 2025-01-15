Özdemir, Tokat Erbaa ve İstanbul Beylikdüzü’nde Öğrencilerle Buluştu

Şair yazar ve ülkemizdeki iyilik elçisi isimlerden biri olan Kasım Alper Özdemir komşu ilçemiz olan Tokat Erbaa’da Kemal Kıvırcıoğlu ilk ve ortaokulu ve İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Yeşilkent ilkokulu’nun misafiri oldu..
Erbaa’da öğrencilerle şiirler okuyan Özdemir iyilik üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar’da ise İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve İstanbul il milli eğitim müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje olan Ben okuyorum İstanbul okuyor projesi kapsamında güzel bir etkinliğe imza attı..
Kasım Alper Özdemir; çocuklarımız dünden daha çok teknolojinin esiri olmuş durumdalar bizlere düşen görevler de en güzel şekilde çocuklarımızın kitap okuma ve güzel ahlak konusunda gelişmelerine yardımcı olmak ve onları daha güzel yarınlara hazırlamaktır.
Bu kapsamda yapılan her projeye destek vermeye devam edeceğiz; dedi..
Özdemir velilere de Çocukların sabretmeyi öğrenmelerine yardımcı olun; dedi..
Kimse beklemeyi sevmez. Özellikle de küçük çocuklar. Ebeveynlerin, çocukları yürümeye başladıktan itibaren onlara sabretmeyi öğretmeye başlamaları oldukça önemlidir. Çocuklarınızın, genellikle tatsız olan sabırsızlık hissine karşı tolerans geliştirmelerini sağlarsanız gelecekte bu duygu ile karşı karşıya kaldıklarında yanlış davranışlarda bulunmazlar veya dürtüsel davranmazlar. Çocuklarınızın iyi olması sizin elinizde.
Çocuğunuzun şefkatli davranışlarını takdir edin, genel olarak, empati öğretmek için doğal fırsatlar bulmak en iyisidir. Çocuğunuz bir başkasına saygı gösterdiğinde, basit bir dille onun bu pozitif eğilimini pekiştirmelisiniz.
Örneğin, okul öncesi çocuğunuzun oyuncak bebeğini bir battaniyeyle örttüğünü görürseniz, “Bu bebek artık sıcak ve rahat. Üstü açık kalırsa üşür” diyebilirsiniz..
Onlara Afrika’dan Suriye’ye Gazze’ye kadar çocukların nasıl bir ruh halinde olduğunu anladım ve onları daha küçük yaşlarda iken şanslı olduklarını hissettirin; söylemlerinde bulundu.
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