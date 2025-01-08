“Salıncak” Seyircisiyle Buluşuyor

Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir’in rol aldığı “Salıncak”, 20 Ocak’ta Kadıköy’de, Baba Sahne’de prömiyerini yapıyor. Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği bir perdelik oyunun süresi 80 dakika.
“Salıncak”; orta yaşlarına gelmiş iki kardeş, Bahar ve Kerem’in birlikte yaşadıkları evde geçiyor. Geçmiş bir olayın izleri, anılarında ve çevrelerinde rahatsız edici bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Bahar ve Kerem’in hayatı giderek gerilim dolu ve tekinsiz bir hale gelir. Oyun boyunca kardeşler; çocukluk, yüzleşemedikleri sırlar ve silikleşmiş gerçekler arasında savrulur. Birbirlerine bağımlı ilişkileri, oynadıkları oyunların ve yarattıkları yeni anıların gölgesinde gittikçe dengesizleşir.
“Salıncak”ın künyesi şöyle:
Oyuncular: Hazal Türesan, Yiğit Sertdemir
Yazan/Yöneten: Gülhan Kadim
Yönetmen Yardımcısı: İlayda Ulcaylı
Işık Tasarımı: İsmail Sağır
Dekor Tasarım/Kostüm Tasarım: Başak Özdoğan
Ses & Efekt Tasarım/Müzik: Tolga Tüzün
Yardımcı Yönetmen: Bülent Gültekin
Video Tasarımı/Görsel Tasarım: Mert Kaya
Asistan: Yezda İzol
Fotoğraf: Ali Güler
Afiş Tasarım: Aygen İncel
Yapımcılar : Vigor Kültür Sanat/Kumbaracı50
“Salıncak”ın, 20-21 Ocak tarihlerindeki temsillerinin biletleri “babasahne.com”da satışta.
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