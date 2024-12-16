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“Deli Dolu” Opereti, Süreyya İlmen Paşa Anısına Sahnelendi

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“Deli Dolu” Opereti, Süreyya İlmen Paşa Anısına Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ‘nin sahnelediği “Deli Dolu” opereti geçtiğimiz akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, Türkiye’nin en önemli müteşebbislerinden Süreyya İlmen Paşa anısına ithafen sahnelendi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bağışçısı olan ve  girişimciliğinin yanı sıra, sosyal ve yardımsever kişiliği ile İstanbul Anadolu Yakası’na getirdiği birçok yeniliğin temsilcisi olan Süreyya İlmen Paşa 1927’de Süreyya Opera binasını, Kadıköylülerin kültürel ihtiyaçları için yaptırmış, ilk açıldığında sinema binası olarak hizmet vermiştir.

Tiyatro ve opereti eğitim ve öğretimin bir parçası olarak gören Süreyya İlmen Paşa’nın anısına, onun miras bıraktığı  Süreyya Opera Sahnesi’nde, operet dünyasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen “Deli Dolu” seyircilerle buluştu.

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Cumhuriyet ve beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün üzerinde durduğu çağdaşlaşma çabasının temsilcilerinden Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş ve Ekrem Reşit Rey tarafından da librettosu yazılmıştır.

Ana fikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da, eserin en önemli tarafı, realist ögeleri bir araya getirmesidir. Eserin baş kahramanının ve etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağlarının ortaya konması ile işlenen dramaturjik yapısı ile Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biridir.

Şebnem Özsaran’ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Murat Kodallı yönetiyor. Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü imzalı eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ’a, ışık tasarımı Taner Aydın’a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk’e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun şefi Volkan Akkoç. Operetin editörü Median Müzik Edisyon.

 

Temsilde ; Josef rolünde Bahadır Özkoca; İzak rolünde Çağrı Köktekin; Marika rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı; Marlene rolünde Busegül Yalçın; Prof. Silberstein rolünde Mehmet Tükel Acar; Firuz rolünde Hazal Ata; İrfan rolünde Berk Dalkılıç; Pervin rolünde Özlem Soydan; Katina rolünde Esen Demirci ; David rolünde Anıl Önder; Cevad rolünde Yoel Keşap ; Sabiha rolünde Nursel Dinler Yazman; Muhasebeci rolünde Çağdaş Bektaş ; 1.Kız rolünde Betül Görgülü Memik; 2.Kız rolünde Gülçin Özmaldar sahnedeydiler.

Anısına Sahnelendi
Deli Dolu
İstanbul Devlet Opera ve Balesi ‘nin
Opereti
sahnelediği
Süreyya İlmen Paşa

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