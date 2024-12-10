İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

İnsan hakları, insan olmanın temelidir. Hakları gasp edilen, adaletsizlikle karşı karşıya bırakılan bireyler, insan onuruna yakışır bir yaşamdan mahrum kalır. Bu nedenle “İnsan Hakları ile İnsandır” diyoruz. Herkesin eşit, onurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmesi ancak haklarının korunmasıyla mümkündür.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bireylerin doğuştan gelen haklarını güvence altına alır. Bu hakların ihlal edilmediği, adaletin ve eşitliğin sağlandığı bir dünya ancak hak temelli bir bilinç ve mücadeleyle inşa edilebilir.

İLGİLİ HABER Kadıköylülerin ücretsiz faydalanabileceği modern çalışma alanı İDEA Acıbadem açıldı

Tüketici Hakları da İnsan Haklarıdır

Bireylerin sadece ifade özgürlüğü veya yaşam hakkı değil, ekonomik hakları ve tüketici hakları da insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketici haklarının ihlal edilmesi, insan haklarına doğrudan bir saldırıdır.

Hakkını arayan tüketicinin hak araması engellenmemeli, desteklenmelidir.

Güvensiz ürün ve hizmetler insan sağlığına tehdittir.

Aldatıcı uygulamalar bireyin onurunu zedeler.

İnsan haklarına saygı göstermeyen sistemlerde tüketicilerin haklarının korunması beklenemez. Hak temelli bir toplumsal yapı, tüketici haklarının da korunmasını sağlar.

Haklarımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Tüketiciyi Koruma Mücadelesi Ortak Mücadelemizdir

TÜKODER olarak, tüketicinin haklarını korumak adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Yetkilileri ve kamuoyunu, tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlere karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnsan haklarının tam anlamıyla korunabilmesi için adil, şeffaf ve tüketici odaklı bir hukuk sistemine ihtiyacımız var.

Tüketici haklarını savunmak, adaletsizliğe karşı durmak ve dayanışma içinde olmak mücadeleyi ortaklaştırmaktan geçer.

Haklarımız, insan olmanın temelidir. İnsan hakları; eşit, onurlu ve adil bir yaşamın güvencesidir. Ancak bugün, haklarımız ekonomik krizler, güvensiz ürünler, adaletsiz uygulamalar ve temsil hakkımızın kısıtlanması gibi tehditlerle karşı karşıya.

Biliyoruz ki: İnsan hakları, temsil hakkı ve irade olmadan korunamaz!

Temsil Hakkımız ve Tüketici İradesi Yok Sayılamaz

Tüketici haklarının korunması, bireylerin sesini duyurabilmesi ve iradesinin saygı görmesiyle mümkündür. Tüketici örgütleri, dernekler ve temsilciler; halkın iradesinin, talebinin ve hak arayışının en güçlü savunucularıdır. Bu yapılar özgür ve bağımsız bir şekilde faaliyet gösteremediğinde, tüketicinin sesi de kısılmış olur.

Temsil edilme hakkı, adaletin ve demokrasinin temelidir.

Tüketici iradesi, ekonomik ve toplumsal karar mekanizmalarında dikkate alınmalıdır.

Unutmayalım: Tüketicinin iradesi yok sayıldıkça adaletsizlik güçlenir, insan hakları zayıflar.

TÜKODER olarak sesleniyoruz:

Haklarımızı ve İrademizi Koruyacağız!

Güvensiz ürünlere, yanıltıcı reklamlara ve adaletsiz uygulamalara karşı duracağız.

Temsil hakkımızı savunacak, sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Tüketicinin bilinçli, güçlü ve örgütlü iradesiyle adaletin takipçisi olacağız.

Unutmayalım: İnsan hakları, hak arayışından vazgeçmeyen insanların mücadelesiyle korunur.

“İnsan hakları ile insandır!” diyor, herkesi haklarını savunmaya ve adaletin sesi olmaya davet ediyoruz.