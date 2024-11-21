Ankara’da 10. Erzurum Tanıtım Günleri başladı

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 10. Erzurum Tanıtım Günleri, Ankara’daki Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.
Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum milletvekilleri, belediye başkanları, emniyet müdürleri, rektörler, siyasi isimler ve Erzurumlular katıldı.
Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Başkanı Veysel Karani Aksungur, yaptığı konuşmasında; “Erzurum kültürünü yaşadığımız Başkent’te yeni kuşaklara aktarmak yaşatmak zorundayız. Eğer bu kültürel değerlerimizi çeşitli etkinliklerle yeni kuşaklara aktaramazsak çok yazık olur.
Erzurum’a ait yöresel ürünleri ve kültürel değerlerimizi Ankara’da yaşayan Erzurumlulara veya Erzurumlu olmayan tüm hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. 24 Kasım Pazar akşamına kadar dört gün sürecek etkinliklerimizde hem yöresel lezzetlerimiz, yiyecek içecek ve el sanatları ürünlerimiz hemde kültürel etkinlikler, konserlerle coşkulu bir şekilde devam edecek. Sıladan, Gurbete uzanan yolculukta şehrimizin kültürel zenginliklerini Ankaralı vatandaşlara sunmanın heyecanını yaşadık. Geçmişten günümüze, Türk medeniyetlerine beşiklik etmiş şehrimizin birlik ve beraberlik içerisinde, böylesi organizasyonlarda buluşması bizleri ziyadesiyle gururlandırdı” dedi.
Vali Yardımcısı Çelik, “Erzurum’un güzel değerlerini Başkent’te beğeninize sunuyoruz
Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik konuşmasında, “Cumhuriyeti kuran şehir, Nene Hatun gibi nice kahramanlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi evliyalar yetiştirmiş, sözlü kültürümüzün temsilcileri değerli aşıklarımızla şairlerimizle emsalsiz lezzetlerimizle huzurlarınızdayız. Evliyalar şehrinden güzel başkentimize güzel kültürümüzü milli manevi hasretlerimizi sizlerle paylaşmaya geldik. Katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyor Emek veren tüm gönül dostlarımızı da en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor Erzurum tanıtım günlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bakan Tekin, “Erzurum’da eğitim kongresi yapacağız”
Öğretmenler haftasını kutlayan Bakan Tekin, “Erzurum ile ilgili zaten gerekenler söylendi. Bu hafta Öğretmenler Günü haftası. Aramızdaki öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerini kaybetmiş arkadaşlarımız varsa onların da Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün hayatta olmayan öğretmenlerimiz için Allah’tan rahmet temenni ediyorum. Yaşayan öğretmenlerimize ise sağlık temenni ediyorum. Erzurum’da önümüzdeki yıl bayağı yoğun geçecek. Türkiye genelinde yaklaşık 500’e yakın öğretmen arkadaşımızla Erzurum’da eğitim kongresi yapacağız. Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Ben bir Erzurumlu olarak son nefesime kadar destek olacağım” diye konuştu.
Bakan Tunç, “Erzurum’a yatırıma hız kesmeden devam edeceğiz
Erzurum’un tanıtıma ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Tunç ise, “Erzurum’un tanıtıma ihtiyacı yok, Erzurum tarih kokan bir şehir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar gerçekten Anadolu’nun kilidi olan bir şehir. Tam bağımsızlığı savunan bir şehir Erzurum. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, Türk toprakları bölünemez diyen bir şehir Erzurum. Nene Hatunların şehri Erzurum, Erzurum kahramanlar diyarı, dadaşlar diyarı. Anadolu’nun kilidi, İslam ve Anadolu topraklarının kalesidir Erzurum. Erzurum yemeklerini evlendikten sonra öğrendim ama Erzurumlu olmaktan çok memnunum. Erzurumlular ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor dedik ve böylece Erzurum’a can ve kan bağıyla bağlanmış olduk. Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak. Çok güzel etkinlikler olacak. O etkinliklerde bulunmak elbette isteriz ve Erzurum’a yatırıma hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Başkent’te, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen ‘10. Ankara ERZURUM Tanıtım Günleri’ne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıktaroğlu, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Dernek Başkanları, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve hemşehriler katılım sağladı.
Program esnasında ESAV Erzurum Bar Ekibi gösterilerini sergilerken, aşıklar, halk ozanları deyişleriyle performanslarını sergilediler.
Ayrıca hergün Erzurumlu sanatçıların seslendirdiği şarkılar türkülerle Erzurum tanıtım günlerine gelenlere keyifli dakikalar yaşatılmaktadır.
İlgili Haberler
Galeri 11.17, 14 Kasım 2024 tarihinde açılacak olan “İzlerin Fısıldadığı Kimlikler” sergisiyle, izleyiciyi kimliğin çok katmanlı ve derin izlerini keşfetmeye davet ediyor. Resimden heykele uzanan farklı disiplinlerde üretilmiş eserlerin bir araya geldiği sergi, sanatçının hayatında iz bırakmış kişileri ya da derin duyguları fısıldayan portrelerle dolu. Bu sergi, her bir portre ve heykelin yalnızca dış görünüşü […]
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nı İstanbul’da düzenlenen coşkulu bir şenlikle tamamladı. Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle Göztepe Özgürlük Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Şenlikte, LÖSEV Gönüllü Korosu çocuklarla birlikte sahne aldı ve izleyicilere keyifli anlar sundu. Adalar Belediyesi […]
İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü öğrencileri, öğretim görevlilerinin rehberliğinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tekirdağ Kapaklı’da bulunan Yanıkağıl Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen proje, LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Köy okulunun duvarlarına yapılan renkli tasarımlar, lösemi hastalığına dikkat çekerek çocuklara umut ve cesaret dolu mesajlar verdi. LÖSEV’in […]
Zamanda yolculuk yaparak Antik Çağ’a gitsek ve oradaki insanlar bizim kitaplarımızı, cep telefonlarımızdaki bir yazıyı sessizce okuduğumuzu görseler bu durumu çok tuhaf karşılarlardı! Çünkü eskiler bugün bizim okuduğumuzdan farklı okuyorlardı! Onlar yüksek sesle okuyordu. Noktalama işaretlerinin icadı sayesinde 10. yüzyıldan itibaren sessiz okuma uygulaması yaygınlaştı. Modern okumanın sessiz ve yalnız bir faaliyet olduğu benimsendi. İLGİLİ HABER “SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu […]