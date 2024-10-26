Küçükkaptan, Cumhuriyet Bayramı’nda herkesi Çamlıca Kulesi’ne davet etti

İstanbul’un siluetine modern bir dokunuş katan Çamlıca Kulesi, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu’nun organizasyonuyla gazetecilere unutulmaz bir İstanbul deneyimi sundu.

Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığında gerçekleşen bu anlamlı ziyaret, İstanbul’un her köşesini kuşbakışı izleme fırsatı sunarken, kulenin Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı kampanya da basın aracılığıyla İstanbullulara duyuruldu. Ziyarette basın emekçileri, İstanbul’a 360 derecelik panoramik bir bakış atarak kulenin eşsiz atmosferinde keyifli anlar yaşadı.

Çamlıca Kulesi Genel Müdürü’nden Cumhuriyet Bayramı’na Özel Davet

İstanbul’da yayın yapan medya mensuplarıyla kulenin özelliklerini gezdirerek paylaşan Çamlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Küçükkaptan, kulede yalnızca etkileyici bir manzara değil, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik bir atmosfer sunduklarını belirtti. “Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlarken, İstanbul’un en prestijli noktalarından biri olan Çamlıca Kulesi’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Burada sadece İstanbul manzarası ya da kahvaltı değil, aynı zamanda bilimle iç içe bir ortam da bulunuyor. Ülkemizin iletişimdeki gücünü ve uzay yarışındaki önemini genç nesillere anlatmak için buradayız,” diyen Küçükkaptan, Cumhuriyet’in 101. yılına özel olarak hazırladıkları kampanyanın detaylarını da paylaştı.

İLGİLİ HABER Ali Rıza Başkan Gazetecileri Çamlıca Kulesi’nde buluşturdu

Kampanya Detayları: Cumhuriyet Coşkusunu İstanbul’un Zirvesinde Yaşayın!

Kuleye yapılacak ziyaretlerde özel fiyat avantajları sunan kampanya, Cumhuriyet Bayramı’nı İstanbul’un zirvesinde yaşamak isteyenlere hitap ediyor:

İndirimli Bilet: 25 yaş altı öğrenciler, engelli ve gazi vatandaşlar, 65 yaş üstü ziyaretçiler ve birinci dereceden şehit yakınları için bilet fiyatı 100₺

25 yaş altı öğrenciler, engelli ve gazi vatandaşlar, 65 yaş üstü ziyaretçiler ve birinci dereceden şehit yakınları için bilet fiyatı 100₺ Tam Bilet: 200₺

200₺ Hediye: Seyir Terası bileti alımında, Seyyah360 çok boyutlu ve hareketli sinema deneyimi bileti ücretsiz hediye edilecek.

Seyyah360 Deneyimi ve Bilimsel Atmosfer

Çamlıca Kulesi’ni ziyaret edenlere sunulan Seyyah360 çok boyutlu sinema deneyimi, ziyaretçileri İstanbul’un ötesinde bir yolculuğa çıkarıyor. Bu özel deneyimde, hareketli sinema teknolojisi sayesinde İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu hisseden misafirler, aynı zamanda bilimin kapılarını aralayarak kuledeki bilimsel ve teknolojik çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Mustafa Küçükkaptan, “Özellikle gençlerimizin bilimi yerinde deneyimlemesini, kulemizden hem manzarayı hem de bilimi tatmalarını istiyoruz,” sözleriyle, Çamlıca Kulesi’nin eğitim misyonuna da vurgu yaptı.