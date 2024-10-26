Ali Rıza Başkan Gazetecileri Çamlıca Kulesi’nde buluşturdu

İstanbul’un simgelerinden Çamlıca Kulesi, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın organizasyonuyla gazeteciler Çamlıca Kulesinde buluştu.

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız İstanbul’un sesi olan gazeteci arkadaşlarımızla birlikte İstanbul ilimizin ve Ülkemizin en önemli teknoloji merkezinde bizlere ev sahipliği yapan Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Küçükkaptan ve ekibine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

İstanbul’u 360 derece gözlemleyen gazetecilere TC Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı PTT Kule AŞ. Genel Müdürü Sayın Mustafa Küçükkaptan mega kentin sembol kulesinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

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Genel Müdür Mustafa Küçükkaptan “Çamlıca Kulesi’nde bulunan Seyyah360 etkinliği, İstanbul’u farklı bir deneyimle keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin bakış açısından İstanbul’u görmek için tasarlanmış çok boyutlu sinema deneyimi ile, şehri Çamlıca Kulesi’nden başlayarak keşfetmek veya yaşamak mümkün Bu etkileşimli etkinlik, İstanbul’un tarihi mekanlarını ve güzelliklerini dinamik bir perspektiften sunarak, hem geçmişin hem de günümüzün şehrini derinlemesine keşfetmenizi sağlıyor. Seyyah360, tarihi ve kültürel zenginlikleri sanal gerçeklikle birleştirerek unutulmaz bir İstanbul turu sunuyor. Ayrıca Avrupa’nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesi İstanbulluların yanı sıra turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. İstanbul’un siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi akınına uğradığına dikkat çekti.

Küçükaptan; 369 metre uzunluğu, 587 metre deniz seviyesinden yüksekliği olan ve bu özelliğiyle Avrupa’nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi’nin şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunulduğu ve 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi’ni bugüne kadar yaklaşık 2 Milyon kişi ziyaret etti bizim amacımız bu çıtayı yükseltmek ve neden 22 milyon olmasın” dedi.

Tüm Okullara Kapımız Açık..

Çamlıca Kule Aş Genel Müdürü Mustafa Küçükkaptan açıklamalarına şu sözlerle devam etti. “İstanbul İlimizde okullarımız eğitim öğretim dönemlerinde geziler düzenliyorlar buradan sesleniyorum. Bizim kapımız çocuklarımıza ,öğrencilerimize açık. Okul yöneticileri bizimle irtibata geçsinler ve öğrenci kardeşlerim gelsinler görsünler

29 Ekim’e Özel Kampanya: Çamlıca Kulesi’nde Cumhuriyet Bayramı’na Özel Fırsatlar!

Çamlıca Kulesi, Cumhuriyet’in 101. yılına özel hazırladığı kampanya ile ziyaretçilerine önemli indirimler sunuyor. Kule Genel Müdürü Mustafa Küçükkaptan, “Cumhuriyet Bayramı’nı İstanbul’un en özel noktasında kutlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada yalnızca manzaranın değil, bilimin de keyfini çıkarabilirsiniz. Özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin, bilimsel atmosferi yerinde deneyimlemesi çok değerli” dedi.

Çamlıca Kulesi’nde Bilim ve Manzara Bir Arada

Çamlıca Kulesi’nin sadece İstanbul’un simgesi olmadığını vurgulayan Küçükkaptan, “Radyo ve televizyon açısından stratejik bir konuma sahibiz. Burası, iletişim açısından ülkemiz için kritik bir noktadır. Kulemizde gençlere bilimin önemini aktarıyor ve uzay çalışmaları gibi ülkemizi ileriye taşıyan projelere olan ilgiyi artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Nurcan Kırcalı