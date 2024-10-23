Kadıköy Belediyesi’nde mesut olmayan işçilerden grev kararı !

Haftasonu nüfusu 7 milyonu bulan Kadıköy’ü temizleyen işçi maaşları böyle düşük olmamalı diyen sendika temsilcileri TÜİK’in bile yıllık enflasyonu yüzde 60 gösterdiği bir dönemde Kadıköy Belediyesi işçilerine yüzde 19,30 zammı reva görüyor!
Kadıköy Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle işçileri temsilen DİSK / Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu, işveren Kadıköy Belediyesi iştirak şirketi KASDAŞ ve temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İş Verenleri Sendikası (SODEMSEN) ile dört ayı aşkın süredir yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden netice alınamayınca sendika yetkilileri grev kararı aldıklarını açıkladılar.
Alınan grev kararını 24 Ekim 2024 Perşembe günü belediye binasına asarak süreci bekleyeceklerini belirten sendika temsilcileri bu süre içinde görüşmelerden yine sonuç alınmaz ise 19 Kasım günü grev başlatılacağını belirttiler.
Yapılan açıklama da; “Bizler Kadıköy Belediyesi işçileri ve temsilcisi DİSK / Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu şube olarak, işveren Kadıköy Belediyesi iştirak şirketi KASDAŞ ve temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İş Verenleri Sendikası (SODEMSEN) ile dört ayı aşkın süredir Toplu İş Sözleşmesi masasında mücadele veriyoruz. Ancak ağır vergi yükleri ve yüksek enflasyon karşısında belimizin iyice büküldüğü bu dönemde bizlere komik bile denemeyecek ücret teklifleriyle geldikleri için artık bu mücadelemizi iş yerlerimize, sokaklara, meydanlara taşıyoruz.
Kadıköy Belediyesi’nde çalışan bir büro personeli tüm yan haklar ve yol ücreti eklenerek ancak 24 bin TL, bir öğretmen 25 bin TL maaş alıyor. Hafta sonu nüfusu 7 milyonu bulan Kadıköy’ü temiz tutmaya çalışan bir temizlik işçisi, evine çocuklarına vakit ayırmadan, izin yapmadan, ayın 30 günü çalışarak gelirini ancak 32 bin TL’ye yükseltebiliyor.
Kadıköy Belediyesi işçileri, kirasını ödeyemiyor, öğle yemeğini bir lokantada yiyemiyor; bir aylık yemek ücreti bir haftalık market alışverişinde eriyip gidiyor! Yüksek kiralar nedeniyle Kadıköy Belediyesi işçileri artık Kadıköy’de yaşayamıyor!
Tüm bu gerçeklerin farkında olması gerekenlerse, meydanlarda yanıltıcı rakamlar açıkladığını söyledikleri TÜİK’in bile yıllık enflasyonu yüzde 60 gösterdiği bir dönemde Kadıköy Belediyesi işçilerine yüzde 19,30 zammı reva görüyor!
Yerel seçimler öncesi Kadıköy Belediyesi işçilerini mesut edeceğini söyleyip sözlerini tutmayanlara cevabımızı 24 Ekim Perşembe saat 13.00’te GREV UYGULAMA KARARINI belediye binasına asarak veriyoruz. İşvereni makul ve saygın tekliflerle masaya davet ediyoruz. Aksi takdirde 19 Kasım’da GREV’de olacağımızı ilan ediyoruz.
Tüm basını ve kamuoyunu belediye işçisinin yanında olmaya davet ediyoruz.
DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI 1 NOLU ŞUBESİ
TARİH : 24 Ekim 2024 Perşembe günü
SAAT : 13:00
YER : Kadıköy Belediyesi önü
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