Göztepe Mahallesi Muhtarı CEREN SİLLE’nin Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Ceren Sille, ilk kişisel sergisini Göztepe’deki Venüs Sanat Galerisi’nde açtı.
Sergi açılışına Kadıköy Kaymakamı Sayın Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Kösedağı ve çok sayıda Göztepeli sanatsever katılırken; Sille’nin suluboya tekniği ile hazırladığı 30 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Çoğunluğu doğaya ait portrelerden oluşan çalışmalarda, renk ve estetik algısının ön planda olduğu belirtildi. Küratörlüğünü Mücella Balyemez’in üstlendiği sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi ile ilgili bir başka önemli not olarak, sergiden elde edilecek gelirin bir bölümünün LÖSEV ve Nesin Vakfı’na aktarılacağı açıklandı.
İlgili Haberler
Eğitimci, yazar Murat Tunalı, kitap okuyanların daha uzun yaşadığını belirterek, sağlıklı bir yaşam için herkesi daha fazla kitap okumaya çağırdı. Hızlı okuma teknikleri alanında yazdığı kitapları ve verdiği seminerleriyle tanınan Murat Tunalı’nın anlamlı çağrısı birçok bilimsel araştırmaya dayanıyor. O araştırmalardan biri, Yale Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Tunalı, 50 yaş üstü 3 bin 635 […]
Büyükada Pazar (20.10.2024) günü, “Dechatlon Büyükada Yarı Maratonu”na ev sahipliği yaptı. 5 km’lik koşunun startını veren Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, ardından 21 km’lik parkura katılarak yarışı 1 saat 58 dakikada tamamladı. Yarı maraton sonrası Atatürk Meydanı’ndaki madalya töreninde sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Akpolat, etkinliğin ardından kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Büyükada’nın doğal ve […]
Çanakkale Bienali’nin kurumsal destekçisi Kale Grubu, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal nitelikte eserler kazandırılmasını desteklemek amacıyla ‘Kamusal Alanda Sanat’ çalıştayı düzenledi. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin (KTSM) yürütücülüğünde 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen çalıştayda; sanat, mimarlık ve tasarım alanından farklı kuşaklardan uzmanlar ve araştırmacılar bir araya gelerek, yol haritası çıkarılması için görüş ve deneyimlerini paylaştı. […]
Dünya çikolata sektörünün lider firmalarından ve gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Bera A.Ş’nin, uluslararası ‘ Berlinetta ‘ markası şimdi de Erzurum’a üretim tesisi kurdu. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekare alan üzerinde kurulan modern teknolojik çikolata üretim tesislerinde 100 kişi gofret ve çikolata üretimi yapacak. 2. OSB’DEHİZMET VERECEK… Berlinetta Erzurum Bölge Müdürlüğü […]