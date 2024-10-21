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Göztepe Mahallesi Muhtarı CEREN SİLLE’nin Kişisel Resim Sergisi Açıldı

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Ceren Sille, ilk kişisel sergisini Göztepe’deki Venüs Sanat Galerisi’nde açtı.

Sergi açılışına Kadıköy Kaymakamı Sayın  Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı  Sayın Mesut Kösedağı ve çok sayıda Göztepeli sanatsever katılırken; Sille’nin suluboya tekniği ile hazırladığı 30 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Çoğunluğu doğaya ait portrelerden oluşan çalışmalarda, renk ve estetik algısının ön planda olduğu belirtildi. Küratörlüğünü Mücella Balyemez’in üstlendiği sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Sergi ile ilgili bir başka önemli not olarak, sergiden elde edilecek gelirin bir bölümünün LÖSEV ve Nesin Vakfı’na aktarılacağı açıklandı.

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açıldı
CEREN SİLLE'nin
Göztepe Mahallesi Muhtarı
Kadıköy Belediye Başkanı
Kadıköy Kaymakamı
Kişisel Resim Sergisi
Mesut Kösedağı
Muhittin PAMUK

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