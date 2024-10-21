Göztepe Mahallesi Muhtarı CEREN SİLLE’nin Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Ceren Sille, ilk kişisel sergisini Göztepe’deki Venüs Sanat Galerisi’nde açtı.

Sergi açılışına Kadıköy Kaymakamı Sayın Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Kösedağı ve çok sayıda Göztepeli sanatsever katılırken; Sille’nin suluboya tekniği ile hazırladığı 30 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çoğunluğu doğaya ait portrelerden oluşan çalışmalarda, renk ve estetik algısının ön planda olduğu belirtildi. Küratörlüğünü Mücella Balyemez’in üstlendiği sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Sergi ile ilgili bir başka önemli not olarak, sergiden elde edilecek gelirin bir bölümünün LÖSEV ve Nesin Vakfı’na aktarılacağı açıklandı.