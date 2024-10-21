KAMUSAL ALANDA SANAT ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale Bienali’nin kurumsal destekçisi Kale Grubu, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal nitelikte eserler kazandırılmasını desteklemek amacıyla ‘Kamusal Alanda Sanat’ çalıştayı düzenledi.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin (KTSM) yürütücülüğünde 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen çalıştayda; sanat, mimarlık ve tasarım alanından farklı kuşaklardan uzmanlar ve araştırmacılar bir araya gelerek, yol haritası çıkarılması için görüş ve deneyimlerini paylaştı.

2008 yılından bu yana, farklı toplulukları günümüz sanatı etrafında Çanakkale’de bir araya getiren bir sivil girişim olan CABININ – Çanakkale Bienali İnisiyatifi tarafından düzenlenen Çanakkale Bienali’nin 9. edisyonu özel etkinlikleri kapsamında; 19-20 Ekim tarihlerinde Kale Grubu’nun kurumsal desteği ve Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin (KTSM) yürütücülüğüyle ‘Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABER Büyükada Dechatlon Yarı Maratonu yapıldı

Kale Grubu, sanatın toplumsal yaşamın içerisine nüfuz etmesini sağlayacak, bu yolla çoğulcu, katılıma açık, farklı deneyim ve fikirlerin özgürce ifade alanı bulduğu kentsel mekanlar oluşturulmasına katkı vermeyi amaçlıyor. Bu amaçla düzenlenen çalıştayda, toplumun nitelikli sanat eserleriyle bir arada, ilham verici bir kentsel mekânda yaşaması, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal niteliğe sahip eserlerin kazandırılması vizyonu etrafında farklı paydaşları bir araya getirecek katılımcı ve etkileşime açık bir model için yol haritası oluşturulması hedeflendi.

Aura İstanbul Kurucu Üyesi ve Mimar Yılmaz Değer’in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı’na; Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yerel paydaşlardan Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) Kurucu Direktörü Seyhan Boztepe, CABININ Yönetici Küratörü ve Eş Direktörü Deniz Erbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Tolga Özden, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Füsun Üstel ile Türkiye’de sanat, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarından Prof. Dr. Asu Aksoy, Mimar Cem Sorguç, Sanatçı Esra Carus, Sanatçı Günnur Özsoy, Sanatçı Meral Değer ve Sanatçı Serhat Kiraz katılarak görüş, deneyim ve önerilerini paylaştı.

İki günlük çalıştayda çok farklı disiplinlerin ve teorilerin müdahil olduğu kamusal alan tanımları ile bileşenleri, mimarlık, tasarım ve sanatın kamusal alanla ilişkisi, kamusal alanda sanat uygulamalarında dünyadaki modeller, kalıcı ve geçici kamusal sanat uygulamalarıyla Türkiye’de kamusal sanat örnek ve deneyimleri ele alındı.

Çalıştayın ilk gününde, Çanakkale Çan’daki Kaleseramik Fabrikası’nda kamusal alanda sanat grup çalışmaları ve sunumları gerçekleştirildi. Yerel paydaşların Çanakkale kent merkezinde bulunan ve bienal mekanlarından biri olan StudioMAHAL’de gerçekleştirdiği Çanakkale kent tarihi, kamusal alanda anıt-sanat örnekleri, Troya-Gelibolu gibi tarihsel katmanlar üzerine bilgilendirmeleri ile başlayan çalıştayın ikinci gününde ise çalıştayın çıktıları, tüm Çanakkale halkının da davetli olduğu panelde yerel paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Zeynep Bodur Okyay: “Kamusal sanat alanında da Türkiye’de öncü olmak istiyoruz”

Panelde konuşma yapan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur, Kale Grubu’nun kurulduğu günden bu yana sanat ve sanatçılarla yakın durduğunu belirterek, “Kale Grubu’nun kültür-sanat ve tasarım alanlarında uzun yıllardır edindiği deneyim ve birikimin bir sonucu olarak, kentlerimizin kamusal alanlarına yüksek sanatsal niteliği olan eserler kazandırılmasına destek vermek istiyoruz. Kale Grubu nasıl 67 yıl önce Anadolu’da sanayi mayasının tutmasına öncülük etmiş, örnek bir kalkınma modeli olmuşsa bugün kamusal alanlarda sanat konusunda da benzer bir öncülüğü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Deniz Erbaş: “Türkiye’ye örnek olacak bir sanat projesine ilk adımı atıyoruz”

Panelde konuşma yapan CABININ Eş Direktörü Deniz Erbaş, “20 yıldır çağdaş sanat alanında Çanakkale merkezli olarak çalışan ve kenti küresel kültür ekosisteminde temsil eden sivil bir yapı olarak Çanakkale’nin önemli değerlerinden Kale Grubu ve KTSM ile güçlerimizi birleştirerek Türkiye’ye örnek olacak bir sanat projesinin ilk adımını atmış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Önümüzdeki süreçte ortak yaşam alanlarını sanatla buluşturacak, katılımcı, erişilebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi ortamların paylaşılmasına katkı verecek yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek için farklı uzmanların görüş ve önerileri ile yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların katkılarıyla sağlam ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşması doğrultusunda ilham verici bir başlangıç yaptık. Katılım ve katkıları için herkese teşekkürler” dedi.

Çanakkale halkı, üniversite öğrencileri, sanatçılar tarafından da ilgiyle karşılanan ve oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirilen panelde kentlerde sanat mekanları, ortak alanlarda sanat üretimleri ve bu üretimlerin araçları ve yöntemleri üzerine fikir alışverişi yapılarak Kamusal Alanda Sanat konusunda geleceğe yön verecek bir başlangıç yapıldı.