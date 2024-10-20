Çikolata ve Gofret devi ‘Berlinetta’dan Erzurum’a üretim tesisi…

Dünya çikolata sektörünün lider firmalarından ve gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Bera A.Ş’nin, uluslararası ‘ Berlinetta ‘ markası şimdi de Erzurum’a üretim tesisi kurdu. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekare alan üzerinde kurulan modern teknolojik çikolata üretim tesislerinde 100 kişi gofret ve çikolata üretimi yapacak.
Berlinetta Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 2’nci Organize Sanayi Yerleşkesinde üretime başlayacak olan Berlinetta, 6 bin metrekare alan üzerine kurulan üretim tesisinde sade vanilyalı gofretin yanı sıra kakao, çilek, muz ve portakal aromalı eşsiz lezzetteki gofret üretimi yapacak. Berlinetta ‘nın Erzurum’da yaptığı üretim tesisi, istihdama katkı sağlamasının yanında Erzurum ve bölge ekonomisine can simidi olacak.
Özel gofretleri, doğal ve farklı lezzetleri ile Erzurum’da kurulan tesislerin kısa zaman içerisinde üretime geçileceğini ifade eden Berlinetta Erzurum Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, “Yatırım hem ülke hem de Erzurum ve Doğu ve Güneydoğu illeri için çok çok önemli. Bu önemli yatırımla daha fazla katma değer sağlanacak. Erzurum bu yatırımlarla sanayileşen iller arasında değerini arttırmış olacak. Erzurum’da Berlinetta ‘yı üreterek Türkiye pazarına sunmaya devam edeceğiz” dediler.
Yetkililer, ”Günlük üretim faaliyetlerinin içerisinde çalışanlarımızın tamamının katılımını gerektiren hata oranları, müşteri şikâyetleri, işçilik ve bakım maliyetleri ile modern teknolojik tesisleri ile Berlinetta Erzurum Üretim Fabrikasının faaliyete geçirilmesi ile bu sistem, şirket organizasyonundaki her çalışanı, birimi ve fonksiyonu kapsıyor. Uygun gıda güvenliği ve hijyen koşullarını sağlamak üzere yüksek teknolojili otomasyon ile faaliyet gösterecek Berlinetta Erzurum Üretim Tesislerinde, bu sistemle üretimde kullandığı makinaları daha yakından tanıyarak, onları en yüksek kapasitede kullanma yollarını deneyimliyor.
Sistem ayrıca tüm çalışanların deneyimlerinin artmasına ve şirket kültürünün gelişmesine de katkıda bulunuyor. Sektörümüzde öncü konumumuzu pekiştirmeyi ve sosyal sorumluluk bilinciyle topluma değer katmayı hedefliyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki yolculuğu, bizim için sadece bir iş stratejisini değil, aynı zamanda bir tutkuyu tarif ediyor. Erzurum’a, Bölgemize ‘ Berlinetta yatırımını kazandırmak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu.
Bu yatırım hem ülkemiz hem Erzurum’a çok büyük bir önem arz etmektedir. 2024 yılının Kasım ayı içerisinde Erzurum’da gofret, çikolata üretimine başlayacak“ diye konuştular.
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