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Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde Modern Dans BİZ, prömiyer yaptı

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun (Mdtistanbul), Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde ilk kez sahnelediği BİZ,  ilham kaynağını bir yandan Anadolu ezoterizminden diğer yandan çağdaş felsefeden alıyor, “çoklukta birlik”, “empati”, “evrensel etik” kavramlarını sorguluyor.

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Performans alanındaki üç dansçı, fiziksel teması kaybetmedikleri üçlü hareket formları, ikili eylem diyalogları ve bir başlarına kaldıkları anların içinden geçerek dayanışma ve çatışma, şefkat ve şiddet, güç ve kırılganlık, varlık ve yokluk hattında yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bedenleri ve duygu bellekleri üzerinde çalışıp çoklukta birliği arıyorlar.

 

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Cem Yıldız’ın, bilgisayar ortamında canlı olarak dönüştürdüğü vokali ve bağlamasıyla eserin elektro-akustik ses evrenini oluşturduğu performasns, seyirciler tarafından ilgi ile izlendi.

 

BİZ, 28 Ekim”de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde tekrar seyirci ile buluşacak.

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