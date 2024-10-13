Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde Modern Dans BİZ, prömiyer yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun (Mdtistanbul), Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde ilk kez sahnelediği BİZ, ilham kaynağını bir yandan Anadolu ezoterizminden diğer yandan çağdaş felsefeden alıyor, “çoklukta birlik”, “empati”, “evrensel etik” kavramlarını sorguluyor.
Performans alanındaki üç dansçı, fiziksel teması kaybetmedikleri üçlü hareket formları, ikili eylem diyalogları ve bir başlarına kaldıkları anların içinden geçerek dayanışma ve çatışma, şefkat ve şiddet, güç ve kırılganlık, varlık ve yokluk hattında yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bedenleri ve duygu bellekleri üzerinde çalışıp çoklukta birliği arıyorlar.
Cem Yıldız’ın, bilgisayar ortamında canlı olarak dönüştürdüğü vokali ve bağlamasıyla eserin elektro-akustik ses evrenini oluşturduğu performasns, seyirciler tarafından ilgi ile izlendi.
BİZ, 28 Ekim”de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde tekrar seyirci ile buluşacak.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim Ayı içinde MEME KANSERİ farkındalığına dikkat çekmek, erken teşhis ve tedavi konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen kamuoyu etkinliklerine bu yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İstanbul ve Türkiye genelinde farklı bir ses ve renk getirerek etkinlik yaptı. Ekim ayında tüm dünyada şehirler ve başkentler pembe renge bürünüp, sembol anıtlar, […]
Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi Tanış’ın önderliğinde ” Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor Çalıştayı ” bu kez Şanlıurfa ‘da gerçekleşti. İstanbul, Ankara Hatay- İskenderun, Erzurum illerinden gelen Platform üyeleri ilk olarak İstanbul Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal’ın kahvaltı programına misafir oldular. BASIN PLATFORMU’NDAN URFANATİK ‘E ANLAMLI ZİYARET Çalıştay Şanlıurfa’nın önemli medya kuruluşlarından biri olan URFANATİK- Rose […]
Günümüz iş dünyasında yapay zeka (AI) teknolojilerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor ve bu devrimin başını çeken teknolojilerden biri de OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT. Birçok sektörde iş süreçlerini dönüştürme potansiyeline sahip bu teknoloji, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ettirirken, verimliliği artırıyor ve müşteri deneyimini iyileştiriyor. Peki, ChatGPT’yi iş süreçlerinize nasıl entegre edebilirsiniz? İşte bu […]
Modern inşaat projelerinde kullanılan kalıp sistemleri, yapıların hem dayanıklılığını hem de inşaat sürecinin verimliliğini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır. ABS Yapı’nın sektöre sunduğu ABS Level Kör Kalıp, bu iki temel gereksinimi başarıyla bir araya getirerek inşaat projelerinde yeni bir standart belirliyor. Hem inşaat maliyetlerini düşürme hem de sürdürülebilir bir yapı üretimi sağlama hedefiyle […]