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Örnek Galatasaraylı: Dinçer Azaphan

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Örnek Galatasaraylı: Dinçer Azaphan

Galatasaray’da yardımsever iş insanı denince akla ilk gelen isim kuşkusuz Dinçer Azaphan’dır.

Galatasaray’a sayısız kez sponsor olmuştur. Sayısını kendisine sorsanız o bile bilmez.

Ama eminim fanatik Galatasaraylılar iyi biliyordur.

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Dinçer Bey sadece Galatasaray’la da öne çıkmıyor.

Tanımadığı birçok insana yardım elini uzatmıştır.

Tıpkı Galatasaray’a olduğu sponsorlukların sayısını bilmediğimiz kadar insanın hayatına dokunmuştur.

Ve hala da dokunmaya devam ediyor.

Tıpkı yakın zamanda Batman’da 12 gündür aralıksız hapşırma ve öksürük hastalığına yakalanan Benazir Aydın’ın tedavisine yardım elini uzattığı gibi.

Yine yakın zamanda Van’da kimsesiz yaşlı teyzenin evini onarmasına yardım ettiği gibi.

Yine daha önce kağıt toplayıcılığı yapan küçük Fatih’e yardım ettiği gibi.

Yine daha önce Adıyaman’da enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden Cihan Emir Parlak’ın eğitim masraflarını üstlendiği gibi.

Yine daha önce Galatasaray taraftarı bir vatandaşa verdiği otomobil sözünü tuttuğu gibi.

Bu ve bunun gibi sayısız örnek var. Hepsini yazmaya kalksam buna satırlar yetmez.

Şimdi bunları neden yazıyorsun diyenler olacaktır. Neden yazıyorum çünkü, müthiş servetlere sahip olanların cebinde akrep var.

Kimseye yardım etmezler, onlar toksa herkesi tok sanarlar.

Bu tarz şeyleri yazmak, yaymak lazım ki, belki cebinde akrep olan zenginlere de vesile oluruz.

Yine bu vesileyle Dinçer Azaphan gibi iş insanlarının sayısının çoğalması dileğiyle…

Twitter: @basintribunu_

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Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
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