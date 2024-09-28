TÜRKİYE’DE 2023 YILINDA 90 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

TÜMEVSİAD ve BİFAŞ iş birliğiyle düzenlenen Mobil Ev Çalıştayının dördüncü gününde, afetlere karşı alternatif yaşam alanlarının önemi ele alındı. Akademisyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TÜMEVSİAD Başkanı Murat Yıldız, Akbey Tiny House Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Silinmez ve Göçebe Tiny House Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yanık’ın katılımlarıyla gerçekleşen panelde, mobil evlerin afetlere karşı sunduğu güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları konuşuldu.

TÜMEVSİAD (Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneği) ve BİFAŞ iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk Mobil Ev Çalıştayı, İstanbul Fuar Merkezi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Çalıştayın dördüncü gününde gerçekleştirilen “Afetlere Karşı Alternatif Yaşam Alanlarının Oluşturulmasının Önemi” konulu panel, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Panelin moderatörlüğünü Haber Sunucusu Meltem Acet üstlenirken, konuklar arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TÜMEVSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, Akbey Tiny House Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Silinmez ve Göçebe Tiny House Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yanık yer aldı. Tevfik Hoş tarafından hazırlanan “Deprem Dirençli Bir İstanbul” belgeselinden bir video gösterimi ile başlayan panel, konuşmalarla devam etti. Türkiye’nin coğrafi olarak deprem kuşağı üzerinde yer aldığı vurgulanan panelde, mobil evlerin afetlere karşı güvenliği öne çıkarıldı. Ayrıca panelde çevre dostu ve taşınabilir özellikleriyle bu evlerin afet sonrası yaşam için ideal olduğuna dikkat çekilirken, afet sonrası barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında mobil evlerin rolü detaylı olarak değerlendirildi.

ŞÜKRÜ ERSOY: “BURADA GÖRDÜĞÜM MOBİL EVLER HAYAL ETTİKLERİMDEN ÇOK DAHA İLERİDE”

Panelde bir konuşma yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Öncelikle böyle bir fuara ve çalıştaya davet edildiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Buraya gelmeden önce kafamda canlandırdığımın çok üzerinde şeyler gördüm. Burada gördüğüm mobil evler hayal ettiklerimden çok daha ileride. Ülkemizde depreme ve afetlere karşı bir şeyler geliştirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesinin de mobil evler olduğunu düşünüyorum. Tiny houseların bu kadar gelişmiş olması bende bir sürü ilham kaynağı oldu. Şu an ben bir üniversitede akademisyen olarak çalışıyorum. Fakat birikimlerimle bir ev alamam. Ülkemizde son dönemlerde insanlar artık büyük evlere yönelmek yerine bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 1+1 evlere yöneldi. Buradan da anlıyoruz ki mobil evler şu an bir ihtiyaçtır. Benim de şimdi en büyük idealim, 50 metrekare alanda homeofis olarak kullanabileceğim bir tiny house sahibi olmaktır. Bütün yaşamamı bu mobil evde planlayabilirim. Bence mobil evler sadece dar gelirliler için değil aynı zamanda zenginler için de bir alternatiftir. Bu arada belirtmek isterim ki mobil evleri sadece afetlere bağlamak da doğru değildir. Sadece afetler için mobil evlerden kurulu bir site yapıldığı zaman bu bir lüks olur. Mobil evler normal yaşamda kullanılacak şekilde düşünülmelidir” dedi.

ERSOY: “TINY HOUSE’LAR BETON LOBİSİNE KARŞI ALTERNATİF BİR ÇÖZÜMDÜR”

Mobil ev sektörünün desteklenmesi ve önünün açılması konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şükrü Ersoy, “Mobil ev sektörünün desteklenmesi ve sektörün önünün açılması için gerekli çalışmaların yapılmasına kesinlikle katılıyorum. Çünkü ben afetlere karşı yapılan her türlü projenin içerisinde olmayı seviyorum. Tiny houselar beton lobisine karşı alternatif bir çözümdür. Aynı zamanda ben mobil evlerin başka sektörlerde de kullanılabileceğini düşünüyorum. Örneğin, mahalledeki sağlık ocakları mobil olabilir. Haftanın belirli günlerinde mahallelerde mobil olarak dolaşan sağlık ocakları olabilir. Ayrıca tiny houseları hep ev seçeneği olarak kullanıyoruz. Ama bu ürünler iş yeri olarak da kullanılabilir. Örneğin bir kriz oldu ve orada bir kriz sitesi kurdunuz. Burada fırına ve bakkala ihtiyaç olabilir. Tiny houselar bu şekilde de kurulabilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

ERSOY: “TINY HOUSE’LAR İLE GÜVENDESİNİZ”

Mobil evlerin güvenliği konusuyla ilgili konuşan Ersoy, “Biz evlerimizi inşa ederken zemine tutturuyoruz. Bu durum iyi yapılmışsa güvenli, kötü yapılmışsa güvensiz olması anlamına geliyor. Çünkü deprem yeri hareket ettiriyor ve yerin içinden geliyor. Biz normalde zemin sağlamsa deprem dalgalarının hızla gelip geçmesini bekleriz. Bu durum da bizler için iyidir. Fakat çürük zeminlerde deprem dalgaları hızlı geçemez. Bu dalgalar yavaş geçer ve gelgitler büyümeye başlar. Dalgaların yarattığı gelgitler sonunda yapıya zarar vermeye başlar. Mobil ev sektöründe ise durum böyle değildir. Mobil evlerin zemin ile bir bağlantısı olmadığı için depremlerin aktaracağı bir yük olmaz. Bu nedenle mobil evlerde güvende olabilirsiniz. Deprem konusunun içerisindeyken Türkiye’nin genel deprem ortalamasını sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye’de her ay 2 bin tane deprem olur. 1 yılda 24 bin tane deprem olur. Bu sayılar ülkemizin normalidir. 2023 yılında ise Türkiye’de 90 bine yakın deprem oldu. 4 yılda olması gereken deprem bir yılda gerçekleşti. Ülkemizde depremler yaşanmaya devam edecektir. Olası Marmara Depremi her ortamda konuşuluyor. Buradan belirtmek isterim ki olası Marmara Depremi için bir 100 yıl daha beklemeyeceğiz. O açıdan herkesin depremle ilgili B planı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu B planları arasında mobil ev sektörüyle ilgili bir şeyler düşünülmüş ve yapılmış. Fakat her sektörün bu anlamda bir şeyler düşünmesi gerekir” ifadelerini kullandı.