12. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NİN YARIŞMA BAŞVURULARI SONA ERDİ

Bu yıl 18 – 25 Ekim tarihleri arasında on ikinci kez sinemaseverlerle buluşacak olan “Boğaziçi Film Festivali”nin ulusal ve uluslararası film yarışması başvuru süresi 20 Eylül Cuma günü sona erdi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenecek “Boğaziçi Film Festivali”, 18-25 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan “12. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategori başvuruları tamamlandı.

17 Ağustos Cumartesi günü başlatılan ve başvuru süresi 2 ay boyunca açık kalan Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışma kategorilerine bu yıl toplam 1025 adet başvuru alındı.

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1025 adet başvurunun yapıldığı yarışmada Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’na 225 film, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na 27 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 380 film ve Ulusal Kısa Film Yarışması’na toplam 298 adet kayıt gerçekleşti. Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 95 adet film başvurusu yapıldı.

Boğaziçi Film Festivali’nde ödüller 25 Ekim 2024’te gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde açıklanacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya’nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek “12. Boğaziçi Film Festivali” ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.