Orçun Karamustafa’nın İst-anbul’u Müze Gazhane’de sergileniyor

İstanbul’un hareketli ve dinamik yapısını fotoğraflarıyla yansıtan Orçun Karamustafa, “İst-anbul” başlıklı sergisi ile Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşuyor.
Çağlar boyunca sanatçıları derinden etkileyen ve onlara ilham kaynağı olan İstanbul, günümüz sanatçılarını etkisi altına almaya devam ediyor. Yıllardır İstanbul’u fotoğraflayan, sokaklarını karış karış gezerek şehrin altını üstüne getiren fotoğraf sanatçısı Orçun Karamustafa da onlardan biri. Karamustafa’nın İstanbul’u farklı açılardan ele aldığı kişisel sergisi ‘İst-anbul’ Müze Gazhane C Binası’nda sanatseverleri bekliyor. İstanbul’un kültürel zenginlikleri, tarihsel dokusu ve modern yaşantısının kesişim noktalarını büyüleyici karelerle ölümsüzleştiren sanatçı, ziyaretçileri şehrin katmanlı hikayeleriyle buluşturmaya davet ediyor. Sergide, şehrin hem bildiğimiz yüzüne hem de çoğu zaman gözden kaçırdığımız detaylarına ışık tutuluyor. Karamustafa, eserlerinde gündelik yaşamın içindeki saklı estetiği ve şehrin geçmişten günümüze taşıdığı hikayeleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
İSTANBUL HER ZAMAN ÖZEL BİR ŞEHİR
Pascal Sebah, Jules Gervais-Courtellemont, Othmar Pferschy, Nicolas V. Artamanoff ve Ara Güler gibi usta fotoğrafçıların bir zamanlar adımladığı sokaklarda yürüyüp aynı yerlerde fotoğraf çekmenin kendisi için tarifsiz bir his olduğunu söyleyen Karamustafa, “İstanbul Fotoğrafçılığı gerçekten de var olan, adı konulmamış ama hissedilen bir şey. İstanbul’un tarihi dokusu, insanların yaşamlarına dair anları ve şehrin yaşanmışlıklarla dolu sokakları, yolculuğumun merkezinde yer alıyor. İstanbul, zamanın akışıyla değişen bir şehir olmasına rağmen; ruhunu ve özünü hiç kaybetmemiş. İstanbul’un geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bir köprü kurarken, şehri yalnızca bir yaşam alanı olarak değil yaşama tanıklık ettiğim bir anlatıcı olarak ele aldım. İstanbul temalı fotoğraf sergimin, İstanbul’un Kurtuluş Günü etkinlikleri kapmasında yer alması; şehrin tarihine ve kültürel mirasına duyduğum değeri ifade etme alanı tanıyor. Kişisel sergimde geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bu şehirle ile ilgili gözüme takılan yaşanmışlıkları sizinle paylaştım. Gelin buradaki yaşamlara; benim gözlemlediğim haliyle, birlikte yeniden tanıklık edelim…” diyor.
Orçun Karamustafa’nın İst-anbul başlıklı sergisi, 12 Ekim 2024’e dek Müze Gazhane’de ziyaret edilebilir. İstanbul’un büyüleyici ruhunu Karamustafa’nın objektifinden görmek için bu eşsiz fırsatı kaçırmayın.
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