“İtibarlı Baykuş Kategorisi Altın Baykuş Ödülü” Evyap’ın oldu

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin, yılın en başarılı pazarlama ve kamuoyu araştırmalarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 12. Baykuş Ödülleri’nde, “İtibarlı Baykuş” kategorisinde altın ödülün sahibi Evyap oldu. Cumhuriyet ile akran, 100 yıla yakın köklü geçmişiyle Türkiye’nin lider kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen şirketi Evyap; ERA Research & Consultancy ile gerçekleştirdiği marka algısı ve itibarı araştırmasıyla bu ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden ERA Research & Consultancy’nin, 100 yıla yaklaşan köklü geçmişi ile Türkiye’nin lider kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen şirketi olan Evyap için gerçekleştirdiği marka algısı ve itibar araştırması, bu yılki 12. Baykuş Ödülleri’nde “İtibarlı Baykuş” kategorisinde Altın Baykuş ödülünün sahibi oldu. Marka itibarını ölçmek, şirketin güçlü kurum kültürünü, vizyon-misyon ve değerlerini genç kuşaklara daha iyi tercüme edecek bir strateji geliştirmeye katkı sağlamak ve marka sadakatini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen araştırma, bu yıl 12. defa düzenlenen “Baykuş Ödülleri”nde Evyap’a Altın ödülü getirdi.

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından 2013 yılından beri verilen, yılın en başarılı pazarlama ve kamuoyu araştırmalarının ödüllendirildiği 12. Baykuş Ödülleri Töreni, Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşti. Başarılı araştırma projelerini ödüllendirmek, araştırmanın iş süreçlerinde yarattığı etkiyi ve araştırmanın önemini vurgulamak için tasarlanan törende, araştırma, reklam, pazarlama, iletişim ve marka dünyasının profesyonelleri bir araya geldi. Akademik Baykuş, İletişimci Baykuş, Global Baykuş, İtibarlı Baykuş gibi 18 kategoride verilen Altın, Gümüş ve Bronz ödüller, kazanan markalara takdim edildi.

100 yıla yakın köklü geçmişi ile kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyenin lideri

“Altın İtibarlı Baykuş” ödülü getiren marka algısı ve itibarı araştırmasına göre Evyap, kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen sektöründe en çok tanınan ve beğenilen şirketler arasındaki ilk dört şirketten biri olarak yer alıyor. Evyap’ın bu güçlü itibarı ise, 100 yıla yaklaşan köklü geçmişinden geliyor.

Türkiye, Mısır ve Malezya’da üretim tesisi olan, 10’u aşkın ülkede satış ve dağıtım ağı bulunan Evyap, ülkesine ve geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Başarılı markaları ile tüketicilerinin beğenisini kazanan Evyap bünyesinde Duru, Arko Nem, Arko Men, Emotion, Blade, Evy Baby ve son dönemde evcil hayvan bakım pazarına giriş yapan Pet Love gibi markalar bulunuyor. Sektöründe değer üretmeye odaklı çalışmalarıyla öne çıkan şirket, Türkiye’nin kozmetik alanındaki ilk Ar-Ge merkezi olan Tuzla’daki Ar-Ge merkezinde, tüketici ihtiyaçlarını dikkate alarak inovatif ürün geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ölçekte güçlü markalar inşa etme ve sektörü şekillendirme vizyonuyla çalışan Evyap, bu vizyonu ile Türkiye’nin ilk 100 sanayi şirketi arasında yer alıyor.