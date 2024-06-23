24 – 30 Haziran 2024 Astroloji haftalık yorum: 25 Haziran Jüpiter Dikkat!

Yay burcunun yöneticisi Jüpiter hafta boyu ve bilhassa 25, 27, 28, 30 Haziranda -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı İkizler, Koç, Boğa, Aslan**, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Jüpiterden en çok da Aslan ve Kova burçları olumsuz etki alabilir. Aslan ve Kova burçlarının Yay burçlarına ve Natal Marsı Yay olanlara dikkat etmeleri gerekebilir. Jüpiterin zorlamasıyla fanatik kişilerin yapacağı olası terör saldırıları artabilir.

25 Haziran haftanın en yoğun günü olup zayıf fay hatlarında Depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları, şiddet ve terör olayları artabilir. 23 Haziranı 24 Hazirana bağlayan gece ise Deprem kesişim noktası (22 Haziran ile 25 Haziranın ortalaması) olup zayıf fay hatlarında 6.0 ve üzeri depremler beklenebilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

25, 27, 28, 30 Haziran Jüpiter (-2),

27 Haziran Ay (+5),

28, 29 Haziran Merkür (+4),

28 Haziran Satürn (+4)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

Hafta boyu ve bilhassa 25 Haziranda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Jüpiter transitinden son derece olumsuz etkiler alabilir. 25 Haziranda fanatik kişiler Zelenski’ye suikast de düzenleyebilir yada Jüpiteri sembolize eden hak ve adalet konuları Zelenski’nin başını belaya sokabilir. Natal Marsı Yay olan Putin’in hedefinde Zelenski olabilir. Zelenski’nin 25 Haziranda Putin’e çok dikkat etmesi gerekebilir.

Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hedefinde Aslan ve Kova burcu düşmanları olabilir. Natal Marsı Yay olan Putin ve Erdoğan’ın düşmanlarına karşı hukuk ve yasaları kullanarak sert önlemler alması olasıdır. Natal Marsı Yengeç ve Oğlak olanlar ise Jüpiterin olumsuz etkisini fırsata çevirebilirler. Kişisel olarak Jüpiter hangi evimizdeyse o konularda fazla harcamalar olabilir. Natal Marsı Yay olanlar abartılı davranışlar sergileyebilir. Natal Güneşi Yay olanlar ise üzülebilir. Örneğin Natak Güneşi Yay Marsı Aslan olan Fransa Başkanı Macron’un 25 Haziranda keyfi kaçabilir.

30 Haziran Putin ile Erdoğan’ın Arasına Jüpiter Girebilir!

(Astroloji haftalık yorum)

30 Hazirandan itibaren Jüpiter İkizler burcunun 8 derecesine geçiyor. 30 Hazirandan itibaren Natal Güneş ve Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanlar sadece olumsuz etki alabilir. 30 Hazirandan itibaren -2 katsayısındaki Jüpiterden hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan olumsuz etki alabilir. Hatta Putin ve Erdoğan birbirlerini de olumsuz etkileyebilirler. 30 Hazirandan itibaren belki Putin ile Erdoğan’ın arasına Jüpiter girebilir. Jüpiteri sembolize eden bazı hukuki konular yada Ukrayna ile ilgili konular aralarını açabilir.

30 Haziran Netanyahu Yargılanabilir!

30 Hazirandan itibaren Koç burcu NATO’Nun da son derece olumsuz etki alması olasıdır. Belki NATO’ya fanatik bir saldırı bile olabilir. ABD Başkan adayı İkizler burcu Trump’ın en büyük düşmanı da yine -2 katsayısında Jüpiter olabilir. 30 Hazirandan itibaren Trump’ın başı bir takım hukuki konularla yine belaya girebilir.

30 Haziranda Suriye, Ermenistan, Ukrayna, Çin, Almanya, Fransa, Yunanistan, İran gibi ülkelere fanatik terör saldırıları olabilir. 30 Haziranda Terazi burcu Netanyahu Jüpiterden son derece olumsuz etkiler alabilir. Netanyahu’nun yükselen burcunu bilemiyoruz ama Jüpiterin sembolize ettiği hukuk ve yasalar Netanyahu’nun boynuna dolanabilir. Netanyahu yargılanabilir ve kaçacak delik arayabilir. Dengeli bir Terazi burcuysanız Jüpiterden korkmanıza gerek yok ama Netanyahu gibi dengesiz bir Terazi iseniz Jüpiterden kaçmanız gerekebilir.

27 Haziran Ay Transiti +5 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Ay yüksek katsayıda verim ve güvenliği sembolize etmektedir.

28, 29 Haziran Merkür +4 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanları son derece olumlu etkileyebilir. Merkür yüksek katsayıda güzel haberleri ve anlaşmaları müjdeler. Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye ile Natal Marsı Koç olan Filistin ile ilgili olumlu anlaşma ve gelişmeler olabilir.

25 Haziranda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik hareketlilik, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olasıdır.

25 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere dikkat.

25 Haziran olumsuz hava koşulları ve kazaları dikkat.

25 Haziran Ons Altın düşebilir.

25 Haziran Ons Gümüş düşebilir ama 27 Haziran da Ons Gümüş tekrar yükselebilir.

26 Haziranda Petrol düşebilir. Ama 27 Haziranda Petrol tekrar yükselebilir.

27 Haziranda Dolar yükselebilir.

27 Haziranda Bitcoin yükselebilir.

25 Haziranda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

28 Haziranda Bist100 düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

24 Haziran Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——-

(3.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Boğa ——-

(2.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen İkizler ——-

(1.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Yengeç ——-

(12.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Aslan ——-

(11.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Başak ——-

(10.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Terazi ——-

(9.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Akrep ——-

(8.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Yay ——-

(7.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Oğlak ——-

(6.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Kova ——-

(5.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Balık ——-

(4.ev Jüpiter Dikkat)