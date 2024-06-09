İGDAŞ, Meslek liseliler mezuniyet sonrası işe başlıyor

İGDAŞ eğitim ve istihdam programı, 36 öğrenci ile ilk mezunlarını
verdi. İlk etapta başarılı olan 10 öğrenci işe alınacak.
Meslek liseliler mezuniyet sonrası işe başlıyor
İGDAŞ’ın Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli öğrencilere dönük eğitim, staj ve
isdihdam aşamalarından oluşan “İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, 1.
Dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde İstanbul’da 6 okulda geçen yıldan beri
sürdürülen teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonunda toplam 36 öğrenci İGDAŞ’ta staj hakkı
kazanmıştı. Stajlarını tamamlayan öğrenciler, programın istihdam aşaması için verdikleri
sınavların ardından, 5 Haziran’da İGDAŞ Ünalan Eğitim Sahası’nda coşkulu bir törenle
mezuniyetlerini kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ yetkilileriyle birlikte
öğrenci ve eğitmenlerin de davetli olduğu törende, sınavlarda başarılı olan 10 öğrencinin işe
alınacağı açıklandı.
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), İstanbul’da 6 Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde başlattığı “İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı”nın 1. Dönem
sonu mezuniyeti, 5 Haziran’da coşkulu bir törenle kutlandı. Programın teorik ve uygulamalı eğitimlerini alan
yüzlerce öğrenci arasından staj hakkı kazanan ve stajlarını da tamamlayan 36 öğrenciye, başarılarından dolayı
teşekkür belgeleri verildi. Programın “İstihdam” fazı gereği son olarak teorik ve uygulamalı sınavlara giren
öğrencilerin aralarından 10’u, tüm süreç boyunca topladıkları puanlara göre, İGDAŞ’ta işe alınacak.
Törene, 36 öğrencinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 6 Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin ilgili öğretmenleri, İGDAŞ’lı yönetici ve eğitmenler ile çok sayıda İGDAŞ çalışanı
katıldı. Programı başından beri yakından izleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk temsil etti.
“Eğitim ve sektörel istihdam alanında örnek bir model oluşturduk”
Törenin açılış konuşmasını yapan İGDAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Özel, İGDAŞ Altın Bilezik
Eğitim ve İstihdam Programı’nın okul idareleriyle yapılan 5 yıllık protokoller üzerinden devam ettiğini
anımsatarak, öğrencilere şöyle seslendi;
“Şimdiye kadar sizlerden yansıyan öğrenme merakı sayesinde gelişen heyecan ve etkileşim ile
görüyoruz ki bu program, gerek mevcut eğitim sisteminde gerek sektörde gerekse İstanbul Büyükşehir
Belediyemiz nezdinde gelecek kuşaklara da aktarılabilecek örnek bir model oluşturdu.
Okul yönetimlerimizle, 5 yıllık protokolün de ertesinde programımızın devam edeceğine, şimdiden
inancımız tamdır. Eğitim sisteminde ve sektörel gelişimlerde, bir ışık ve yeni bir rota olarak bu programın
açtığı yolun, başka nasıl-nerelerde gelişebileceğini, zaman içinde çoğalan örnekleriyle görebileceğimize de
eminiz.
Sevgili Gençler, bu yıl mezun olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseliler arasında sizler, bizim için
‘fırsat eşitliği’ ve ‘nitelikli eğitim’ temelinde yetiştirilmiş; ‘Altın Bilezik’ ayrıcalığına sahip ‘ilk mezunlarımız’
olarak, artık kurumumuzda daima sevgi ve saygıyı hak edecek güzide bir mertebesiniz.
Kariyerinizin ilk adımlarını, böyle özel bir program üzerinden İGDAŞ’ta atmanız, sadece bizim için
değil, tüm sektörde ve ilgili her platformda, daima sizi bir adım öne taşıyacaktır.”
“Fırsat eşitliği ve eğitim hakkı demokrasinin temelidir”
Törende daha sonra kürsüye davet edilen İBB Başkan Danışmanı Ümit Öztürk de konuşmasında,
Atatürk’ün “Bütün umudum gençlerdedir” sözünü anımsatarak, “Onun bize gösterdiği hedefle,
gençlerimize İBB politikalarımızda daima öncelik veriyoruz. Size Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun
bilhassa sizlere gönderdiği selamlarını getirdim. Kendisi mutlaka burada olmamızı çok önemsedi” dedi.
Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu program ile de amaçlanan seçilmiş ya da siyaseten kime yakın olduğuna bakmadığımız,
tümüyle ‘ihtiyaç duyan’ üzerinden hareket edilen ama biz o desteği vermediğimiz takdirde gelecekte okuma
ve iş bulma şansı bulamayacak olan gençlerimizin yanında olduğumuzu göstermekti. Bugün bu mezuniyeti
kutladığımıza göre demek ki verdiğimiz sözleri tutarak ilerliyoruz. Şimdi bundan sonra girdiğiniz o
sınavlardan başarılı olan 10 öğrenciyi işe alacağız. Diliyoruz bugün bu sayı 10 ise yarın bin olsun, binlerle
ilerlesin. Çünkü eğitim hakkı ve fırsat eşitliği demokrasinin temelidir. Bu projeyi İGDAŞ yönetimindeki
çalışma arkadaşlarıyla birlikte geliştiren eski İGDAŞ Genel Müdürü şimdiki Eyüpsultan Belediye Başkanı
Sayın Bülent Özmen ve çalışma arkadaşlarına buradan bir alkış gönderelim…”
Törende daha sonra programın gelişimine katkı sunan İGDAŞ yöneticilerine ve 2 eğitim yılı boyunca
öğrencilere hem kendi okullarında hem İGDAŞ Ünalan Uygulamalı Eğitim Sahası’nda uygulama eğitimi
veren 32 İGDAŞ’lı eğitmene teşekkür plaketleri verildi. Stajlarını tamamlayan 36 öğrenci de teşekkür
belgelerini, davetlilerin ve İGDAŞ yöneticilerinin ellerinden aldı. Törenin ardından çeşitli ikramlar ve DC
eşliğinde müziklerle eğlenen öğrenciler, değerlendirmelerin sürdüğü sınav sonuçlarını merakla bekliyor.
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