“İkincilikler şampiyonu” Fenerbahçe, müthiş bir işe imza atarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaştı.
Müthiş bir işe imza attı dediğime de bakmayın, iş müthiş evet ama önümüzdeki zamanlar Ali Koç ve Mourinho arasında “ego savaşları” başlayacak.
“Doğmamış çocuğa don biçer gibi” nereden çıkardın bunu diyenler olacaktır.
Onlara cevabım Mourinho’nun imza töreni öncesi tünel önünde beklediği görüntülere bakmaları.
Mourinho’nun “suratı 5 karıştı” sürekli cebinden bir kağıt çıkarıp ona bakıp durdu, bunu fark eden sadece ben değilim herhalde.
Mesele hocayı getirmek değil ya da çok ünlü bir futbolcu getirmek de değil mesele onları ve onların egolarını yönetmek.
Sezon başladığında ve Ali Koç başkan seçilirse bu ikili arasında sık sık ego savaşlarını görürüz.
Olurda Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Aziz başkan Mourinho’ya karışmaz, herkes işini yapar ve uzun zamandır şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe taraftarının yüzü “belki” güler…
twitter: basintribunu_
İlgili Haberler
Dünya hakkında ne düşünüyorsunuz bilemem ama bana göre dünyanın sonu geldi. Yeraltı ve yerüstü kaynakları tükendi. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamada zorda… Temiz ve içilebilir suya erişim temel yaşam hakkı olmasına rağmen Dünyada 785 milyon insan yani her insandan 9’da 1’i suya erişemiyor. 2050′ ye kadar her 4 kişiden en az 1’i, tatlı su kıtlığından veya […]
Microsoft’un Güncelleme Hatası: İş Dünyası Hukuki Süreçlere Hazırlanıyor! Windows 11 için yayınlanan son güncelleme (KB5040435) ile ilgili yaşanan problemler, siber güvenliğin ve bilgi teknolojilerinin evrensel yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olayın bir siber saldırı mı yoksa sistemsel bir sorun mu olduğu anlaşılana kadar dünyada ciddi bir kargaşa yaşandı. […]
Birkaç hafta gündeme dair bir şeyler yazıp çizmedim; işin doğrusu, biraz tembellik hakkımı kullandım. Gündeme dair yazıp çizmediğim birkaç haftada, ülkede o kadar çok şey olup bitti ki insan, “Bu ülkeye bu kadar gündem çok fazla!” diyesi geliyor. Süleyman Demirel, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir.” demişti. Ne kadar doğru bir sözmüş, maalesef yaşayarak […]
Haftanın en yoğun günü 19 Temmuzdur. 19 Temmuzda Ay Oğlak burcunda, Merkür ve Venüs Aslanda, Mars ve Uranüs Boğada, Jüpiter İkizlerde, Saturn ve Neptün Balıkda düşük katsayıda olacaktır. 17 Temmuz ise Deprem Kesişim Noktası olup Dünyanın zayıf fay hatlarında 6.0 ve üzeri şiddetli Depremlere yol açabilir. 19 Temmuza ise olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. […]