“İkincilikler şampiyonu” Fenerbahçe, müthiş bir işe imza atarak dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaştı.

Müthiş bir işe imza attı dediğime de bakmayın, iş müthiş evet ama önümüzdeki zamanlar Ali Koç ve Mourinho arasında “ego savaşları” başlayacak.

“Doğmamış çocuğa don biçer gibi” nereden çıkardın bunu diyenler olacaktır.

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Onlara cevabım Mourinho’nun imza töreni öncesi tünel önünde beklediği görüntülere bakmaları.

Mourinho’nun “suratı 5 karıştı” sürekli cebinden bir kağıt çıkarıp ona bakıp durdu, bunu fark eden sadece ben değilim herhalde.

Mesele hocayı getirmek değil ya da çok ünlü bir futbolcu getirmek de değil mesele onları ve onların egolarını yönetmek.

Sezon başladığında ve Ali Koç başkan seçilirse bu ikili arasında sık sık ego savaşlarını görürüz.

Olurda Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Aziz başkan Mourinho’ya karışmaz, herkes işini yapar ve uzun zamandır şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe taraftarının yüzü “belki” güler…

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