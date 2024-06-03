03 – 09 Haziran 2024 Astroloji haftalık yorum: 03, 04 Haziran Haftanın En Yoğun Günleri!

Hafta boyu Plüton Transiti yüksek katsayıda olup Natal Marsı bilhassa Koç ve Terazi olanları son derece olumlu etkileyebilir. Türkiye’Nin de Natal Marsı Terazi olduğundan hafta boyu Tr Plütondan son derece olumlu fırsatlar elde edebilir. Ancak Plüton transiti bir yandan da Natal Güneşi Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanları zorlayabilir. Örneğin Natal Güneşi Akrep burcu olan Türkiye her ne kadar Tr Plütondan bir takım fırsatlar elde etse de bu fırsatlar yüzünden huzuru ve rahatı da kaçabilir.

Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail ise Plütondan yana Türkiye kadar şanslı olmayabilir. Çünkü İsrail’in hem Güneşi hem de Marsı Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Özellikle 03 ve 05 Haziranda İsrail’in içinde bir takım Plütonik olaylar, isyan ve ayaklanmalar, toplu ölümler söz konusu olabilir. Bu arada Boğa burcu İsrail Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den ve Natal Marsı Koç olan Filistin’den Plüton bazında olumsuz etkiler alabilir. Koç burcu NATO da İsrail’i olumsuz etkileyebilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

03, 05 Haziran Plüto (+4),

09 Haziran Satürn (+6)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

03 ve 05 Haziran Kova, Boğa, Aslan, Akrepler Plütona Dikkat! (Astroloji haftalık yorum)

Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye de Tr Plütondan son derece reformist etkiler alabilir. Suriye Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den değiştirici ve dönüştürücü etkiler alabilir. Bilhassa 03 ve 05 Haziranda Natal Marsı Koç olan NATO, Irak, Filistin, Natal Marsı Terazi olan Suriye ve Türkiye birlikte Plütonik bir çalışma içine girebilirler.

Hafta boyu ve bilhassa 03 ve 05 Haziranda Akrep burcu Türkiye’Nin Plüton bazında yıldızının parlayacağı bir hafta olabilir. Türkiye NATO ile birlikte Suriye, Irak ve Filistin konularında bir operasyon içinde olabilir. 03 Haziran haftası boyunca Plütondan ötürü Türkiye’nin askeri konularda güçlenmesi olasıdır. Bu durum Boğa burcu İsrail’in işine gelmeyebilir.

Kişisel olarak Natal Güneşi Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanlar Tr Plüton hangi evinizdeyse o konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Natal Marsınız Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Oğlak, Balık burcundaysa Tr Plüton hangi evinizdeyse o konularda bir takım fırsatlar elde edebilirsiniz. Örneğin Tr Plüton 7.evinizdeyse (Yükselen Aslan) ve Natal Marsınız İkizler Natal Güneşiniz Boğa ise 7.evi sembolize eden rakiplerinizden, eşinizden, partnerinizden hayatınızı olumlu etkileyecek değişim ve dönüşümler elde edebilirsiniz. Ancak bu değişimler Boğa burcu olduğunuzdan huzur ve rahatınızı kaçırabilir. Koç burcu olan 9.ev ile Terazi burcu olan 3.evinizdeki gelişmeler de hayatınızda değişim ve dönüşmlere yol açabilir.

03 ve 05 Haziranda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski de Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Bilindiği üzere Zelenski’nin Başkanlık süresi geçtiğimiz Mayısda dolmuştu ve Ukrayna savaşta olduğundan yeniden seçimler yapılamadı. Kova burcu Zelenski gerçekten zor durumda olup 03 ve 05 Haziranda NATO’dan olumsuz etkiler alabilir.

03, 05 Haziranda Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden da Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Plüton bir yandan Biden’ın katsayısını arttırırken bir yandan da Biden’ın huzurunu kaçırabilir. Biden bilhassa Natal Güneşi Koç olan Blinken’dan ve NATO’dan olumsuz etkiler alabilir. Biden ile NATO arasında gizli bir çatışma yaşanabilir. Biden’ın 03, 05 Haziranda bir yandan da sağlığına dikkat etmesi gerekebilir. Biden’ın Natal Ayı Koç burcunda ve düşük katsayıda olup mide veya hafızayla ilgili problemlere dikkat etmesi gerekebilir.

09 Haziran Satürn Süper!

Hafta boyu ve bilhassa 09 Haziran Pazar günü Satürn Transiti +6 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Satürn hangi evinizdeyse o konularda disiplinli çalışmalar yapabilirsiniz. Örneğin Tr Satürn 8.evinizdeyse ve olumlu etki alan grubun içindeyseniz 8.evi sembolize eden başkaları ile ortaklaşa sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili disiplinli çalışmalar yapabilirsiniz. Banka Kredileri, ortak paralarla ilgili tutumlu ve tedbirli olabilirsiniz.

09 Haziranda Natal Marsı Akrep olan Biden, Natal Marsı Yay olan Putin, Erdoğan gibi isimler Satürn transitinden son derece olumlu etkiler alabilir, disiplinli metodik çalışmalar içine girebilirler. 09 Haziranda hem ABD hem de Rusya içinde askeri çalışmalar artabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 09 Haziranda Başak burcu Ukrayna ülke olarak Satürnden olumlu etki alırken Zelenski Plütondan yıkıcı etkiler alabilir. Natal Güneşi ve Marsı Başak olan Ukrayna’nın Rusya lideri Putin’den disipline edici ve askeri bir etki alması olasıdır.

03 Haziran Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir. 03 Haziranda bilhassa Rusya ve Ukrayna’dan geçen Güneş, Venüs ve Satürn çizgileri gözümüze çapmaktadır. 03 Haziranda Rusya ve Ukrayna’Nın olumsuz etkiler alması olasıdır.

03 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

04 Haziran olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

06 ve 09 Haziran Ons Altın yükselebilir.

05 Haziran Ons Gümüş yükselebilir.

09 Haziran Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

09 Haziran Dolar TL yükselebilir.

05 ve 09 Haziran Bitcoin yükselebilir.

05 Haziran Euro Dolar karşısında yükselebilir.

06 Haziran Bist100 yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

03 Haziran Haftası boyunca Boğa, Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————-

(Hafta boyu 11.ev Plüto süper ama 2.ev, 5.ev, 8.ev, 11.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(Hafta boyu 10.ev Plüto süper ama 1.ev, 4.ev, 7.ev, 10.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen İkizler —————————————————–

(Hafta boyu 9.ev Plüto süper ama 12.ev, 3.ev, 6.ev, 9.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Yengeç —————————————————–

(Hafta boyu 8.ev Plüto süper ama 11.ev, 2.ev, 5.ev, 8.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Aslan —————————————————–

(Hafta boyu 7.ev Plüto süper ama 10.ev, 1.ev, 4.ev, 7.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Başak —————————————————–

(Hafta boyu 6.ev Plüto süper ama 9.ev, 12.ev, 3.ev, 6.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Terazi —————————————————–

(Hafta boyu 5.ev Plüto süper ama 8.ev, 11.ev, 2.ev, 5.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Akrep —————————————————–

(Hafta boyu 4.ev Plüto süper ama 7.ev, 10.ev, 1.ev, 4.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Yay —————————————————–

(Hafta boyu 3.ev Plüto süper ama 6.ev, 9.ev, 12.ev, 3.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Oğlak —————————————————–

(Hafta boyu 2.ev Plüto süper ama 5.ev, 8.ev, 11.ev, 2.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Kova —————————————————–

(Hafta boyu 1.ev Plüto süper ama 4.ev, 7.ev, 10.ev, 1.ev olumsuz etkiler alabilir)

Yükselen Balık —————————————————–

(Hafta boyu 12.ev Plüto süper ama 3.ev, 6.ev, 9.ev, 12.ev olumsuz etkiler alabilir)