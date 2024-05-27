27 – 02 Haziran 2024 Astroloji haftalık yorum: 30 Mayıs Haftanın En Yoğun Günü!

30 Mayıs haftanın en yoğun günüdür. 31 Mayıs ise diğer günlere göre katsayıları daha yüksek bir gündür. 30 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. 01 ve 02 Haziranda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Aslan ve Kova burcu evlerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Balık burcu eviniz ise son derece olumlu etkiler alabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

27 Mayıs Ay (+5), Neptün (+5)

28 Mayıs Plüto (+4)

31 Mayıs Ay (+5)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

27 Mayıs Ay ve Neptün (+5) Süper!

(Astroloji haftalık yorum)

27 Mayısda Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Boğa**, İkizler, Aslan, Başak, Akrep**, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Yengeç burcu Irak ve Terazi burcu Suriye’de terör saldırıları olabilir. Koç burcu İran’ın içinde de karışıklıklar çıkabilir. Yengeç burcu ABD ile Oğlak burcu Rusya arasında güvenlik çatışmaları yaşanabilir.

27 Mayısda Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilir. ABD Başkanı Biden 27 Mayısda Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına karşı kendi güvenliğini ve verimini arttırabilir. Koç burcu NATO’nun 27 Mayısda güvenlik sorunları yaşaması olasıdır. 27 Mayısda Terazi burcu Putin ile Terazi burcu Netanyahu da bir takım güvenlik sorunları yaşayabilir ama Natal Marsları sırasıyla Yay ve Aslan olduğundan (Tr Ay.dan olumlu etki aldığından) bu sorunların üstesinden gelebilirler.

27 Mayısda +5 katsayısındaki Tr Aya Neptün de eşlik edecektir. 27 Mayısda Neptünün özellikle Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkilemesi olasıdır. Örneğin Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Ay ve Neptünden son derece olumlu etkiler almaları, verim ve güvenliklerini arttırmaları, yaratıcı çalışmalar içine girmeleri ve yardımlaşmaları olasıdır.

27 Mayısda Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden şeylerin Tr AY ve Neptünden +5 katsayısıyla son derece olumlu etkiler alması her türlü iletişimde, uzay çalışmalarında güvenlik, verim ve yaratıcılığın artmasına neden olabilir. Yeni iletişim ve ulaşım araçları ön plana çıkabilir yada eski iletişim araçları güncellenebilir.

28 Mayıs Plüto (+4) Süper!

Akrep burcunun yöneticisi Plüto 28 Mayısda +4 katsayısına ulaşıp süper bir konuma gelebilir. 28 Mayısda Akreplerin keyfi yerine gelebilir. 28 Mayısda Natal Marsı Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Oğlak, Balık olanlar Tr Plütondan son derece olumlu etki alabilirler. Özellikle Natal Marsı Koç, Terazi olanlar Plütondan süper fırsatlar elde edebilir. Natal Güneşi Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanlar ise Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Akrep burcu Biden (Yükselen Koç) 11.evindeki (Arkadaş ve tanıdıklar) Tr Plütondan keyfi yerine gelebilir. Ancak 1.evi (fiziksel sağlık) Koç, 7.evi (rakipler) Terazi olduğundan 28 Mayısda Biden’ı fiziksel sağlığı ve rakipleri olumsuz etkileyebilir.

28 Mayısda Natal Güneşi KOva Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de Tr Plütondan ölümcül etkiler almaya devam edebilir. Zelenski’nin Natal Marsı Koç olan NATO’ya fazla güvenmemesi gerekebilir. Natal Marsı Yay olan Putin 28 Mayısda Plütondan olumlu etkiler alabilir ve bu Zelenski’nin işine gelmeyebilir.

28 Mayısda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail de Plütondan son derece olumsuz ve yıkıcı etkiler alabilir. İsrail’in de NATO’ya fazla güvenmemesi gerekebilir. 28 Mayısda Natal Marsı Terazi olan Suriye ve Türkiye’nin, Natal Marsı Koç olan NATO’nun Plütondan olumlu etkiler almaları olasıdır. 28 Mayısda Suriye, Türkiye ve NATO’nun birlikte bir çalışma içine girmesi Boğa burcu İsrail’in işine gelmeyebilir.

31 Mayıs Ay (+5) Süper!

31 Mayıs Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Ay yüksek katsayıda verim ve güvenliği sembolize etmektedir. Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı İkizler olan Amerika, Natal Marsı Yay olan Rusya, Natal Marsı Başak olan Ukrayna kendi ülke güvenliklerini arttırabilirler.

01, 02 Haziran Astro Carto grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir.

01, 02 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

30 Mayıs olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

31 Mayıs Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

31 Mayıs Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

31 Mayıs Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

31 Mayıs Dolar TL karşısında son derece yükselebilir.

31 Mayıs Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

01 Haziran Euro Dolar karşısında yükselebilir. 01 Haziran cumartesi olduğundan yükseliş 31 Mayısdan başlayabilir yada 03 Hazirana ertelenebilir.

29 Mayıs Bist100 diğer günlere göre yükselebilir. Ancak 31 Mayıs Bist100 düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

27 Mayıs Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————-

(30 Mayıs 5 ve 11.ev Dikkat, 12.ev Süper)

Yükselen Boğa —————————-

(30 Mayıs 4 ve 10.ev Dikkat, 11.ev Süper)

Yükselen İkizler —————————-

(30 Mayıs 3 ve 9.ev Dikkat, 10.ev Süper)

Yükselen Yengeç —————————-

(30 Mayıs 2 ve 8.ev Dikkat, 9.ev Süper)

Yükselen Aslan —————————-

(30 Mayıs 1 ve 7.ev Dikkat, 8.ev Süper)

Yükselen Başak —————————-

(30 Mayıs 12 ve 6.ev Dikkat, 7.ev Süper)

Yükselen Terazi —————————-

(30 Mayıs 11 ve 5.ev Dikkat, 6.ev Süper)

Yükselen Akrep —————————-

(30 Mayıs 10 ve 4.ev Dikkat, 5.ev Süper)

Yükselen Yay —————————-

(30 Mayıs 9 ve 3.ev Dikkat, 4.ev Süper)

Yükselen Oğlak —————————-

(30 Mayıs 8 ve 2.ev Dikkat, 3.ev Süper)

Yükselen Kova —————————-

(30 Mayıs 7 ve 1.ev Dikkat, 2.ev Süper)

Yükselen Balık —————————-

(30 Mayıs 6 ve 12.ev Dikkat, 1.ev Süper)