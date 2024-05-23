Bratislava ilk kez direkt uçuşla İstanbul’a bağlandı

İstanbul Sabiha Gökçen’den, Slovakya’ya direkt uçuşlar başladı. Pegasus Havayolları, 15 Mayıs’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen’den ilk kez Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya (BTS) yeni uluslararası seferlere başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), yeni rotalarla İstanbul’dan Avrupa’ya seyahat deneyimini çeşitlendiriyor. ISG’nin güçlü iş ortaklarından Pegasus Havayolları, 15 Mayıs’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen’den ilk kez Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya (BTS) yeni uluslararası seferlere başladı. Bu yeni rota, Pegasus Havayolları’nın 2024 yılında Hırvatistan’da Zagreb (ZAG), Mısır’da Sfenks (SPX), Kazakistan’da Aktau (SCO), Bulgaristan’da Sofya (SOF) ve Moldova’da Kişinev’den (RMO) sonra başlattığı 6. yeni uluslararası hattı oldu. İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) ile Bratislava (BTS) arasında çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez uçuş yapılacak.

2023 yılını tüm zamanların yolcu trafiği rekoruyla tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, art arda eklenen yeni rotalarla İstanbul’dan dünyanın pek çok şehrine seyahat deneyimini çeşitlendiriyor. Kolay ulaşım olanakları ile “şehrin havalimanı” olan İstanbul Sabiha Gökçen’den artık Orta Avrupa’nın kalbine seyahat etmek çok kolay. Tuna Nehri ve Morava Nehri kıyısında yer alan Bratislava, Avusturya ve Macaristan olmak üzere iki egemen devlete sınırı olan tek başkent olarak Avusturya, Bulgar, Hırvat, Çek, Alman, Macar, Yahudilik gibi pek çok kültürel, tarihsel ve dini izi bir arada barındırıyor. Eski şehir bölgesindeki dar sokaklar, renkli binalar ve Gotik tarzda kiliseler, geçmişi günümüze taşıyan, mutlaka görülmesi gereken özel adresler arasında. Şehrin siluetine hakim olan ünlü Bratislava Kalesi ise muhteşem panoramik manzarasıyla şehrin en önemli simgelerinden biri. Doğal güzellikleri, Orta Çağ yoğun olmak üzere tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği, modern atmosferiyle İstanbul’a benzerlik gösteren Bratislava üzerinden farklı destinasyonlara geçiş de mümkün.

Yeni hat 23 bin uluslararası yolcu kazandıracak

Bu yeni hattın Sabiha Gökçen’e yılın geri kalanında ek olarak 23 bin uluslararası yolcu getirmesi bekleniyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı böylece 53 ülkede 40 iç hat ve 122 dış hat noktasına hizmet verir hale gelirken genel olarak 162 destinasyona güçlü şekilde bağlanacak. Sabiha Gökçen, 2024’ün ilk aylarından itibaren yolcu sayısını düzenli olarak artırmaya devam ediyor.

“Avrupa bağlantılarımız güçleniyor”

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar, “Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, turizm sezonunun başında açılan bu yeni hat ile gözbebeğimiz İstanbul’u Avrupa’nın köklü şehirlerinden birine daha direkt uçuş ile bağlayarak seyahat deneyimini artırıyoruz. Hem İstanbul’dan Bratislava’ya hem de Bratislava’dan İstanbul’a seyahat edecek olan misafirlerimize konfor ve kolaylık sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa’nın göbeği sayılan Bratislava’ya uzanan bu hat, ISG’nin Avrupa bağlantılarını güçlendiren önemli gördüğümüz iş birliklerinden birini oluşturmakta. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.