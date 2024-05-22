Erzurumlu Hanımlar Kadıköy’den Yalova’ya gidip hem gezdiler hem gönüllere dokundular

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadınlar Kolunun Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile birlikte düzenledikleri günübirlik Yalova gezisi 45 bayan ve 20 çocuk ile yapıldı.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadınlar Kolları Başkanı Neslihan Arzu Keteci, etkinlik hakkında yaptığı açıklama da; “İstanbul’dan Paytur & Kaldetur şirketi güvencesiyle hareket eden otobüsümüz Karamürsel Aşıklar Tepesi Başdeğirmende Yalova grubuyla buluştu. Buranın eşsiz manzarası eşliğinde hep birlikte yapılan kahvaltı sonrası misafirlerimiz Yalova’daki “ Yürüyen Köşk ” ü ziyaret ederek rehberimiz Mesut beyden köşkün tarihçesini dinledi.

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Hep birlikte burada verilen kahve molasından sonra misafirlerimiz Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneğini ziyaret ederek yöneticilerle ve çocuklarla biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Dernek başkanı hemşehrimiz Lale Dondurmacı’dan dernekle ilgili bilgiler aldıktan sonra burada kayıtlı olan çocuklarımızın gördükleri kurslarla ilgili izlenimler yaptılar. Bu ziyaretimizde çocuklarımızın bizler için hazırladıkları el emeği bileklikler hepimizi çok duygulandırdı.

Daha sonra Türkiye’nin ilk özel Arboretum’u olan Karaca Arboretum canlı Ağaç Müzesi gezilerek, yeşilin her tonunun hakim olduğu muazzam bir bitki topluluğunu gören misafirlerimiz son olarakta Yalova’da bulunan Erikli Şelalesini ziyaret ederek İstanbul’a döndü.

Seyahatimizde bizleri yalnız bırakmayarak katılım sağlayan her bir misafirimize canı gönülden şükranlarımızı sunarken, Yalova yeni yaşam Engelliler Derneği yöneticilerine de misafirperverlik eri için ayrıca bir kez daha teşekkür ediyor, sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.