Dünyanın Çocukları “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” için İBB’de buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 farklı ülkeden ‘Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ için İstanbul’a gelen çocukları, Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda ağırladı. İmamoğlu, aralarında Filistin ve Ukrayna’dan gelen çocukların da bulunduğu katılımcılara, “Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların, acıların son bulması, Atatürk’ün dediği gibi, yurtta ve dünyada barışın egemen olması için, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Dilerim, dünyanın tüm büyükleri de çocukların savaşla ilgili duygu ve düşüncelerinden gerekli dersi bir an önce alırlar. Dilerim, misafir ettiğimiz Filistinli ve Ukraynalı çocuklar, en kısa zamanda barış ve huzur dolu bir hayata kavuşurlar” sözleriyle seslendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kente gelen çocukları Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda ağırladı. İmamoğlu, aralarında savaşı, yıkımı ve felaketi yaşayan Filistinli ve Ukraynalı çocukların da bulunduğu 15 farklı ülkeden gelen çocuklarla fotoğraf çekildi.
HEDİYE VE ANI FOTOĞRAFLARI
İmamoğlu, konuşmasının ardından, alfabetik sırayla; Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Kosova, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna ve Ağrı Cumhuriyet İlkokulu Halk Dansları Topluluğu, Gaziantep Kılıçarslan Ortaokulu, Hatay Samandağ Halk Eğitim Merkezi, Malatya Gazi ilkokulu Halk Dansları Topluluğu ile Trabzon Akçaabat Folklor Spor Kulübü’nden gelen çocuklara çeşitli hediyeler vererek, anı fotoğrafı çektirdi.
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