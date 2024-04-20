Çevreci ve Sanat Sever Öğrencilerin Yaratıcı Çalışmaları 3. Kez Müze Gazhane’de!

İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi öğrencilerinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Yıl Sonu Resim Sergisi bu yıl üçüncü kez 23 Nisan – 14 Mayıs tarihlerinde Müze Gazhane’de yapılacak. Sergideki çalışmaların bir kısmı ‘’ileri dönüşüm’’ temasına odaklanıyor. Öğrencilerin yaratıcı güçlerini dünyanın geleceği için ortaya koydukları sergi izleyicileri düşündürürken, yaşam ve tüketim alışkanlıklarını sorgulamaları için de ilham verecek.
Dünya Bankası’nın verilerine göre yılda 2 milyar tondan fazla çöp üretiliyor ve bu rakamın hızlı bir şekilde artacağı öngörülüyor. Küresel çöpün ise 2050 yılına kadar 3,4 milyar tona ulaşması bekleniyor. Öte yandan her yıl dünya okyanuslarına 13 milyon ton plastik karışıyor. Uzmanlar 2050 yılına kadar denizlerde balıktan çok plastik olacağını öngörüyor. İklim ve atık krizinin etkilerini en aza indirebilmek için, ileri dönüşüm (upcycle), giderek daha önemli hale geldi. Çevreci ve sanat sever öğrenciler geleneksel yıl sonu sergileri için aralarında ileri dönüşüm temasının da yer aldığı yaratıcı çalışmalar hazırladı.
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri yıl sonu sergilerini, bu yıl üçüncü kez İstanbul’un önemli endüstriyel mirasından olan ve şehir için ilham verici bir yaşam durağına dönüşen Müze Gazhane’de açacak. Sergi 23 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Ayrıca izleyicilere atık diye nitelendirilen objelerin yaratıcı çalışmalarda nasıl değer kazandığını göstererek, ilham verecek.
Öğrencilerin farklı teknik uygulamalar içeren çalışmaları modern sanattan izler taşıyor
Anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ileri dönüşüm temasından yola çıkarak oluşturduğu çalışmalarda asamblaj, kolaj, rölyef ve farklı boyama tekniklerinden yararlanıldı. Öğrencilerin bireysel ve grup çalışmalarıyla ortaya çıkan sergi, gelenekselin dışında endüstriyel birçok materyali içerisinde barındıran modern sanat izleri de taşıyor. Sergide resim teknikleri, dünya sanat tarihi örnekleri, temel sanat eğitiminden çizgisel çalışmalar ve ileri dönüşüm temasının olduğu 40 çalışma yer alacak.
Eğitim sanatla birleştiğinde öğrencilerin bilişsel, eleştirel ve sezgisel düşünme becerileri de gelişiyor
Sergi hakkında bilgi veren İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E. Aybars Şehirtay: “Eğitim çok kapsamlı ve geniş bir kavram. Eğitimin sanatla birleşmesi de onu farklı boyutlara taşıyor. Öğrencilerimiz de bu güçten etkilenerek; bilişsel, eleştirel ve sezgisel düşünme becerilerini geliştiriyor, sanatın yaratıcılık ilkesinden yararlanıyor. Kişisel ve grup çalışmalarıyla oluşturduğumuz sergi, farklı yaş gruplarından öğrencilerimizin, özgün ve farklı disiplinlerden faydalanan çalışmalarını içeriyor. İleri dönüşüm temasıyla hazırlanan bazı çalışmalar sayesinde de, çocuklara sanat yoluyla ekolojik eğitimin temellerini aşılarken, sanat eseri üretmenin yanı sıra insan ve doğa arasındaki etkileşimi olumlu yönde de değiştirmeye ve sürdürmeye teşvik ediyoruz. ’’ dedi.
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