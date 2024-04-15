15 – 21 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 21 Nisan Güneş, Merkür, Venüs Dikkat!

15 Nisan haftası Güneş Tutulmasından sonraki hafta olup haftanın en olumsuz günü 21 Nisan Pazar günüdür. Güneşin katsayısı 20 Nisandan itibaren -2 seviyesine düşecektir ve Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Bilhassa Yengeç ve Oğlak burçları 20, 21 Nisanda Tr Güneşden son derece olumsuz etkiler alabilir ve bu etkiyi 08 Nisandaki Güneş tutulmasına yorabiliriz.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

20, 21 Nisan Güneş (-2),

18, 19, 20, 21 Nisan Merkür (-2),

16, 18, 19, 20, 21 Nisan Venüs (-2),

15 Nisan, 20 Nisan (+6) Ay,

20 Nisan Mars (+6) Mars

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

20, 21 Nisan Güneş Transiti bilhassa Yengeç ve Oğlak burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı İkizler ve Yay burçlarına çeşitli fırsatlar verebilir. Örneğin 20, 21 Nisanda ABD ve Rusya çatışması Solar bazda yaşanabilir. ABD ve Rusya birbirlerine baskı ve şiddet uygulayabilir. Buna Ego savaşları da denebilir. Kişisel bazda Yengeç ve Oğlak burçları çatışabilir.

20, 21 Nisanda Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak içersinde de çatışmalar yaşanabilir. Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin’in 20, 21 Nisanda Irak konusunda bir işbirliği içinde olması olasıdır.

Venüs ve Merküre Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

18, 19, 20, 21 Nisanda Merkür -2 katsayısında olup Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilemesi ve Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlara da çeşitli fırsatlar sunması olasıdır. Merkür düşük katsayıda hacker ve casusluk faaliyetlerinin artamsına işaret etmektedir. Aynı zamanda 18 – 21 Nisan arasında sahtekarlık ve dolandırıcılık faaliyetlerinde artışlar da yaşanabilir. Bu durum bilhassa Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarına zarar verebilir. Örneğin Terazi burcu Putin ve Netanyahu’nun her türlü hacker ve casusluk olaylarına karşı önlem almaları gerekebilir.

18 – 21 Nisanda ABD – Rusya – İsrail arasında bir casusluk yada hacker olayı patlak verebilir. Bu olay Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan ünlü aktivist ve Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile de ilgili olabilir. Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk’In da her türlü hacker faaliyetlerine, sahtekar ve dolandırıcılara, iletişim problemlerine dikkat etmesi gerekebilir.

18 – 21 Nisanda her türlü iletişim problemleri, kazaları oluşabilir. Bilhassa 21 Nisanda olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat etmek gerekebilir. 18 – 21 Nisanda Yapay Zeka’Nın karanlık yüzü kendini gösterebilir. Bu süre zarfında bilgi ve belgelere, sahtekar ve dolandırıcılara, iletişim kazalarına dikkat etmek gerekebilir.

16, 18, 19, 20, 21 Nisanda Natal Güneşi ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak, Kova olanlar -2 katsayısındaki Venüsden olumsuz etkiler alabilir. Venüs diplomatik ilişkiler, toprak paylaşımlarını ve parayı sembolize etmektedir. 18, 19, 20, 21 Nisanda bir yandan bir hacker ve casusluk olayı patlak verirken bir yandan da diplomatik bir skandal da patlak verebilir ve bu durum para konularını da olumsuz etkileyebilir. Venüsden olumsuz etki alan ülkeler ABD, Rusya, Çin, Irak, Suriye, Putin, Netanyahu, İbrahim Reisi gibi ülke ve kişiler olumsuz etkiler alabilir. Bilhassa Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan Netanyahu’nın Natal Güneşi Boğa olan İsrail’den yani kendi halkından olumsuz Venüsyen etkiler alması olasıdır. 21 Nisanda İsrail’in içi karışabilir ve Netanyahu’ya karşı protestolar artabilir.

16, 18, 19, 20, 21 Nisanda Terazi burcu Suriye’nin de içi Boğa burcu İsrail gibi karışabilir. Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan’In da hafta boyu sosyal ve siyasi konularda protestolar yaşaması olasıdır. Kova burcu Yunanistan ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye arasında ikili ilişkilerde sorunlar çıkabilir. Koç burcu NATO da Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den toprak paylaşımı ve Suriye ile ilgili konularda olumsuz etkiler alabilir.

Özetle 16, 18, 19, 20, 21 Nisanda bir çok ülkenin diplomatik ilişkileri ve iletişimleri bozulabilir. Hacker saldırıları ve casusluk faaliyetleri artabilir. Herkes birbirinin kuyusunu kazabilir.

15 ve 20 Nisanda Ay Transiti +6 katsayısında olup bilhassa Natal Marsı Boğa, Başak, Yengeç, Akrep, Oğlak, Balık burçları son derece olumlu etkiler alıp kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna gibi ülkeler kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

20 Nisan Mars +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin’in ve Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi’nin birlikte Marsiyen (askeri) bir çalışma içinde oldukları görülmektedir. 20 Nisanda kişisel olarak Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Mars hangi evlerindeyse o konularda yeni başlangıçlar ve atılımlar yapabilirler.

21 Nisan Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın, patlama, şiddet ve terör olayları olasıdır. 21 Nisanda Dünyanın geniş bir alanı tehlike altında olabilir.

21 Nisan zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olası.

21 Nisan olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

20 Nisanda Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

20 Nisanda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

15 ve 20 Nisanda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

20 Nisanda Dolar TL karşısında diğer günlere göre son derece yükselebilir.

15 ve 20 Nisanda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

15 Nisanda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Bist100 18, 19 Nisanda diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

15 Nisan Haftası boyunca Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————

(20, 21 Nisan 2.ev Güneş, 1.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 6.ev Ay, 12.ev Mars Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————

(20, 21 Nisan 1.ev Güneş, 12.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 5.ev Ay, 11.ev Mars Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————

(20, 21 Nisan 12.ev Güneş, 11.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 4.ev Ay, 10.ev Mars Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————

(20, 21 Nisan 11.ev Güneş, 10.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 3.ev Ay, 9.ev Mars Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————

(20, 21 Nisan 10.ev Güneş, 9.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 2.ev Ay, 8.ev Mars Süper)

Yükselen Başak —————————————————————

(20, 21 Nisan 9.ev Güneş, 8.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 1.ev Ay, 7.ev Mars Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————

(20, 21 Nisan 8.ev Güneş, 7.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 12.ev Ay, 6.ev Mars Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————

(20, 21 Nisan 7.ev Güneş, 6.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 11.ev Ay, 5.ev Mars Süper)

Yükselen Yay —————————————————————

(20, 21 Nisan 6.ev Güneş, 5.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 10.ev Ay, 4.ev Mars Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————

(20, 21 Nisan 5.ev Güneş, 4.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 9.ev Ay, 3.ev Mars Süper)

Yükselen Kova —————————————————————

(20, 21 Nisan 4.ev Güneş, 3.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 8.ev Ay, 2.ev Mars Süper)

Yükselen Balık —————————————————————

(20, 21 Nisan 3.ev Güneş, 2.ev Merkür, Venüs Dikkat, 20 Nisan 7.ev Ay, 1.ev Mars Süper)