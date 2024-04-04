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Kadıköy Gazetesi

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İSTANBUL’DA EN YÜKSEK OY ORANIYLA SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

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Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un ilçeleri arasında en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tarihi bir başarıya imza attığı seçimlerde yüzde 68,78 oy oranıyla Kadıköy’ün yeni belediye başkanı seçilen Mesut Kösedağı, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kadıköy, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’nin oylarını arttırarak en yüksek oy oranına ulaştığı ilçe oldu. 385 bin 32 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede bin 134 sandık kuruldu. Kullanılan 315 bin 194 oyun 309 bin 617’si geçerli sayıldı.  CHP’nin adayı Mesut Kösedağı oyların (212 bin 961) yüzde 68,78’ini alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

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Admin
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Av. Şerdil Dara Odabaşı
Belediye Baskani
chp
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