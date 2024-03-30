01 – 07 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 03 Nisan Merkür Dikkat, 05 Nisan Haftanın EN Yoğun Günü!

05 Nisan haftanın en yoğun günü olup bugünde olumsuz hava koşulları ve kazaları, deprem, terör ve şiddet olayları artabilir. Haftanın en belirgin olayı İkizler ve Başak burcunun yöneticisi olan Merkür 03 Nisanda Koç burcunda -3 seviyesine kadar düşmesidir. Merkür genel anlamda her türlü iletişimi, ulaşımı ve haberleşmeyi anlatmaktadır. 03 Nisanda her türlü iletişimde ve ulaşımda kazalar, oluşabilir. İkizler ve Başak burçlarının keyfi kaçarken Natal Marsı İkizler ve Başak olanlar ise kazalara ve yanlış anlaşılmalara meydan verebilirler.

03 Nisanda Merkürün -3 seviyesine düşmesiyle Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi, Akrep, Oğlak, Kova olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. 03 Nisanda her türlü bilgi ve belgede hile ve sahtecilik artabilir. Hacker ve casusluk faaliyetleri artabilir. Özellikle Natal Marsı Yay olan Rusya başkanı Putin 03 Nisanda hacker ve casusluk olaylarından olumlu etkiler alıp rakiplerine avantaj elde edebilir. 03 Nisanda Biden, Zelenski, Netanyahu, Elon Musk gibi isimler Merküryen kişilere, hacker ve casuslara dikkat etmeleri gerekebilir.

03 Nisanda özellikle Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk’In Merkürü sembolize eden Yapay Zeka ile ilgili çalışmalarında problemler çıkabilir. 03 Nisanda Merkürden olumsuz etki alan grubun içindekilerin her türlü bilgi ve belgede sahteciliklere ve dolandırıcılara dikkat etmeleri gerekebilir.

03 Nisanda Koç burcu Nato ve Boğa burcu İsrail’in içinde bir hacker ve casusluk olayı olabilir. 03 Nisanda Akrep burcu Türkiye’nin içinde de bir takım bilgi ve belgelerle ilgili olaylar çıkabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

02 ve 06 Nisan Satürn,

02, 03 Nisan Venüs,

03 Nisan Neptün,

03 Nisan Merkür,

06 Nisan Ay

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

02 ve 03 Nisan

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Venüse Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

02 ve 03 Nisanda Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar +4 katsayısındaki Venüs Transitinden olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanlar ise Venüsden son derece olumlu etkiler alabilirler. Bilhassa Rusya Başkanı Putin Venüsden aldığı olumlu etkiyi Suriye ve Irak üzerinde kullanabilir. Venüs olumlu anlamda ikili ilişkilerde, sosyal ve siyasi konularda çeşitli fırsatlar sunar. Natal Marsı Putin gibi Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 02 ve 03 Nisanda (yani 31 Mart seçimlerinden 2 gün sonrası) Merkür ve Venüsden son derece olumlu etkiler ve fırsatlar elde edebilir.

02 ve 03 Nisanda Irak ve Suriye’de sosyal ve siyasi konularda çalkantılar beklenebilir. Yengeç burcu Amerika’nın içinde ve Koç burcu NATO’nun içinde çeşitli tartışmalar çıkabilir. NATO’nun içindeki bazı gizli bilgiler 03 Nisan civarı Putin’in eline geçebilir. Putin bunu bir koz gibi kullanabilir.

05 Nisanda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 05 Nisanda en çok dikkatimi Ege ve Yunanistan açıkları çekti. Burada 6.0 ve üzeri depremler olabilir. 05 Nisanda bu bölgelerde olumsuz hava koşulları (fırtına, vs) ve kazaları da olabilir.

05 Nisan zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

05 Nisan olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

04 Nisan Ons Altın yükselse de 05 Nisan Ons Altın düşebilir. Yani 04 ve 05 Nisanda Ons Altında bir dalgalanma olabilir.

04 Nisan Ons Gümüş yükselse de 05 Nisan Ons Gümüş düşebilir. Yani 04 ve 05 Nisanda Ons Gümüşde de bir dalgalanma olabilir.

02 Nisanda Petrol yükselse de 05 Nisanda Petrol düşebilir.

06 Nisanda Dolar TL diğer günlere göre son derece yükselebilir. 06 Nisan Cumartesi olduğundan bu yükseliş 05 Nisana veya 08 Nisan Pazartesi gününe yansıyabilir.

02 Nisanda Bitcoin yükselse de 05 Nisanda Bitcoin düşebilir.

02 Nisanda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

02 Nisanda Bist100 düşse de 04 Nisanda Bist100 yükselebilir.

Dikkat! Yatırım Tavsiyesi Değildir!

01 Nisan Haftası boyunca Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————

(03 Nisan 1.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 1.ev ve 7.ev Dikkat, 9.ev Süper)

Yükselen Boğa —————————————————

(03 Nisan 12.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 12.ev ve 6.ev Dikkat, 8.ev Süper)

Yükselen İkizler —————————————————

(03 Nisan 11.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 11.ev ve 5.ev Dikkat, 7.ev Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————

(03 Nisan 10.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 10.ev ve 4.ev Dikkat, 6.ev Süper)

Yükselen Aslan —————————————————

(03 Nisan 9.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 9.ev ve 3.ev Dikkat, 5.ev Süper)

Yükselen Başak —————————————————

(03 Nisan 8.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 8.ev ve 2.ev Dikkat, 4.ev Süper)

Yükselen Terazi —————————————————

(03 Nisan 7.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 7.ev ve 1.ev Dikkat, 3.ev Süper)

Yükselen Akrep —————————————————

(03 Nisan 6.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 6.ev ve 12.ev Dikkat, 2.ev Süper)

Yükselen Yay —————————————————

(03 Nisan 5.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 5.ev ve 11.ev Dikkat, 1.ev Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————

(03 Nisan 4.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 4.ev ve 10.ev Dikkat, 12.ev Süper)

Yükselen Kova —————————————————

(03 Nisan 3.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 3.ev ve 9.ev Dikkat, 11.ev Süper)

Yükselen Balık —————————————————

(03 Nisan 2.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 2.ev ve 8.ev Dikkat, 10.ev Süper)