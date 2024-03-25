Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Sunuculuğuna Bekir Köse yapıyor

TRT1’in uzun soluklu ve en çok izlenen programlarından bir tanesi olan “Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması”, 8. sezona sunucu değişikliğiyle girdi. Bu yılın sunucusu, modern tarzı ve sesiyle dikkat çeken Bekir Köse oldu. 11 yaşında Kuran’ı ezberleyerek hafız olan olan ünlü sunucunun Ramazan ayı boyunca sunacağı program, 8 sezondur yüzlerce başvuru alıyor.
FİNALE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK
Yarışmanın jüri koltuğunda Osman Egin, Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu oturacak. Finalin Külliye’de çekileceği özel programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 30 gün sürecek yarışmada en iyi Kuran tilaveti sunan belirlenecek.
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