25 – 31 Mart 2024 Astroloji haftalık yorum: 26 Mart (Ay Tutulmasından 1 gün sonrası) Haftanın En Yoğun Günü!

Ay Tutulmasından tam 1 gün sonrası yani 26 Mart haftanın en yoğun günü olup bugünde olumsuz hava şartları ve kazaları çoğalabilir. 31 Martta da zayıf fay hatlarında şiddetli depremler artabilir. 31 Martta depremlerin haricinde şiddet ve terör olayları da artabilir. 25 Marttaki Ay Tutulması Terazi burcunda -1 katsayısında olup en çok Natal Güneşi İkizler ve Yay burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı Boğa, Akrep olanlar ise Ay Tutulmasından önemli fırsatlar elde edebilirler. İkizler ve Yay burçları ağlarken Natal Marsı Boğa, Akrep olanlar gülebilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

30, 31 Mart Ay,

29 Mart Venüs,

30, 31 Mart Venüs,

27, 28, 30 Mart Mars,

29 Mart Uranüs,

25, 28, 30 Mart Plüto

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

Transitler bir süredir eksi katsayıdaydı ama bu hafta katsayılar biraz arttı. Ancak yine de bazı burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) diğer burçlara oranla olumsuz etkiler alabilir. Natal Güneşimiz kadar Natal Marsımız (hareket ve davranışlar) da önemlidir. Bu yüzden herkesin Natal Güneşi kadar Marsının da hangi burçta olduğunu bilmesi önemlidir.

31 Mart Seçimleri Ay (+5) Süper ama Venüs (+4) Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

30 ve 31 Martta Ay Transiti Yay burcunda olup önce Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları sonra (31 Martta) Natal Marsı Yay, Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin 31 Martta Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler. Genel olarak 31 Mart seçimlerinde her şey Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği gibi gidebilir.

30 ve 31 Martta Venüs Transiti Balık burcunda bilhassa Natal Marsı İkizler ve Yay olanları son derece olumlu etkileyebilir. Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları ise Natal Marsı İkizler ve Yay burçlarından olumsuz etkiler alabilirler. Terazi burcu Suriye’de sosyal ve siyasi çalkantılar olabilir. Yengeç burcu Irak’ta da sosyal ve siyasi konularda problemler çıkabilir. 30 ve 31 Martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in eli Irak ve Suriye konusunda güçlü gözüküyor.

30 ve 31 Martta Koç burcu İran’ın da sosyal ve siyasi konulara dikkat etmesi gerekebilir. Ama İran’ın Natal Marsı Balık olduğundan Tr Ay’dan alacağı olumlu etkilerle kendi güvenliğini sağlayacaktır.

28 ve 30 Mart Mars ve Plütona Dikkat!

Genel olarak Mars ve Plüton birlikte Akrep burcunu ve Ölümü sembolize eder. Özellikle 28 ve 30 Martta Tr Mars ve Plüton (+2) Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç**, İkizler**, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay**, Oğlak, Balık olanları ise son derece olumlu etkileyebilir. Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan ülkemiz Türkiye 28 ve 30 Martta Tr Mars ve Plütondan hem iyi hem de kötü etkiler alabilir. Çünkü Türkiye’nin Natal Güneşi Akrep olduğundan ülkemizin içinde Marsiyen ve Plütonik sorunlar olsa da Natal Marsı Terazi olduğundan askeri açıdan Tr Plütondan güçlendirici etkiler almaktadır. Yani Türkiye’nin içinde bir takım şiddet ve terör olayları olsa da Türkiye askeri açıdan güçlendiğinden düşmanlarına karşı güçlü durabilir.

Natal Marsı Koç olan NATO ve Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin ve hatta Suriye’nin birlikte Plütondan olumlu etkiler alması NATO – Türkiye – Suriye’nin yenilenmesi ve güçlenmesi söz konusu olabilir.

28 ve 30 Martta Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçları Tr Mars ve Plüton hangi evlerindeyse o konularda değişimlere hazırlıklı olmaları gerekebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail için Mars (Balık) ve Plüton (Kova) yüzünden yıkıcı değişimler söz konusu olabilir. İsrail’in içinde halk ayaklanmaları ve şiddet çoğalabilir. Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna başkanı Zelenski de Mars ve Plütondan yıkıcı etkiler alabilir. Kova burcu Zelenski’nin NATO’ya ve Akrep burcu Biden’a dikkat etmesi gerekebilir.

28 ve 30 Martta ABD Başkanı Akrep burcu Biden’ın devam eden sağlık sorunları gündeme gelebilir. Akep burcu Biden hem kendini hem de başkalarını Mars ve Plüton açısından olumsuz etkileyebilir. Biden’ın 28 ve 30 Martta Mars ve Plüton kaynaklı değişimleri kabul etmesi gerekebilir.

31 Martta Astro Carto Grafide zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar çoğalabilir.

31 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

26 Mart olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

Ons Altın 29 ve 30 Martta diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 26 Martta düşse de 28 ve 29 Martta yükselebilir.

Petrol 30 Martta diğer günlere göre yükselebilir.

DolarTL 29 Martta diğer günlere göre yükselebilir.

Bitcoin 29 Martta diğer günlere göre yükselebilir.

Euro Dolar karşısında 29 Martta yükselebilir.

Bist100 26 Martta düşebilir ama 28 Martta yükselebilir. Ancak 29 Martta tekrar düşebilir. Bist100 25 Mart haftasında dalgalı seyredebilir. Dikkat!

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

25 Mart Haftası boyunca Koç burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Yay, Oğlak, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————————

(29 Mart 12.ev Venüs, 30, 31 Mart 9.ev Ay Süper, 30 Mart 2.ev, 5.ev, 8.ev 11.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————————————————————

(29 Mart 11.ev Venüs, 30, 31 Mart 8.ev Ay Süper, 30 Mart 1.ev, 4.ev, 7.ev 10.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————————————————————

(29 Mart 10.ev Venüs, 30, 31 Mart 7.ev Ay Süper, 30 Mart 12.ev, 3.ev, 6.ev 9.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————————————————————

(29 Mart 9.ev Venüs, 30, 31 Mart 6.ev Ay Süper, 30 Mart 11.ev, 2.ev, 5.ev 8.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————————————————————

(29 Mart 8.ev Venüs, 30, 31 Mart 5.ev Ay Süper, 30 Mart 10.ev, 1.ev, 4.ev 7.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Başak ——————————————————————————

(29 Mart 7.ev Venüs, 30, 31 Mart 4.ev Ay Süper, 30 Mart 9.ev, 12.ev, 3.ev 6.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————————————————————

(29 Mart 6.ev Venüs, 30, 31 Mart 3.ev Ay Süper, 30 Mart 8.ev, 11.ev, 2.ev 5.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————————————————————

(29 Mart 5.ev Venüs, 30, 31 Mart 2.ev Ay Süper, 30 Mart 7.ev, 10.ev, 1.ev 4.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Yay ——————————————————————————

(29 Mart 4.ev Venüs, 30, 31 Mart 1.ev Ay Süper, 30 Mart 6.ev, 9.ev, 12.ev 3.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————————————————————

(29 Mart 3.ev Venüs, 30, 31 Mart 12.ev Ay Süper, 30 Mart 5.ev, 8.ev, 11.ev 2.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Kova ——————————————————————————

(29 Mart 2.ev Venüs, 30, 31 Mart 11.ev Ay Süper, 30 Mart 4.ev, 7.ev, 10.ev 1.ev Mars, Plüto Dikkat)

Yükselen Balık ——————————————————————————

(29 Mart 1.ev Venüs, 30, 31 Mart 10.ev Ay Süper, 30 Mart 3.ev, 6.ev, 9.ev 12.ev Mars, Plüto Dikkat)