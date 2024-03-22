Taşkın: “Sağlık çalışanlarının ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başvurduk”

Anadolu Sağlık Sen, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başvuruda bulundu.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntıda olduğunu, bu nedenle ulaşımdan ücretsiz veya %50 indirimli yararlandırılmaları için Cumhurbaşkanlığı’na resmi olarak başvuruda bulunduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının olağanüstü durumlarda milletin yanında yer aldığını, yoğun ve yorucu mesaisine rağmen özveriyle çalıştıklarına vurgu yapan Taşkın, sağlık çalışanlarının ekonomik olarak yıprandıklarını ve özellikle büyük şehirlerde çalışan sağlık emekçilerinin ulaşımda ciddi ekonomik sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekti.

Anadolu Sağlık Sen olarak, şahsi değil, toplumsal düşündüklerini belirten Taşkın, ulaşım başta olmak üzere, büyükşehirlerde yaşayan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik krizin anlaşılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı’na başvuru yaptık.”

“İnsan sağlığı üzerine 7/24 hizmet veren, olağanüstü durumlarda milletin yanında yer alan, yoğun ve yorucu mesaisine rağmen görevini aksatmamak için özveriyle çalışan sağlık çalışanları ne yazık ki ekonomik olarak yıpranıyorlar.

Hatırlanacağı gibi Covıd-19 salgın sürecinde gayretli çalışmalarıyla büyük bir mücadele örneği sergileyerek milletimizi gururlandıran sağlık çalışanları kendi hayatlarını feda etmekten çekinmemişlerdi.

Ekonomik açıdan çok büyük sıkıntılar yaşayan sağlık emekçilerinin, halen ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanan diğer kamu görevlileri gibi değerlendirilmeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle sağlık teşkilatlarında çalışanların kadro ve unvanına bakılmaksızın ulaşım hizmetlerinden ücretsiz veya %50 indirimle yararlandırılmalarının sağlanması için Cumhurbaşkanlığı’na başvurduk. Umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarının durumunu anlar ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler çerçevesinde ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde bir takdir kullanır. “