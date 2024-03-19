Murat Kurum: 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Açılış Töreni’ne katıldı. Videokonferans ile İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul’un ‘Siztem İstanbul Projesi’ ile keyfi, kibirli ve kirli zihniyetlerden kurtulup programlı, planlı, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacağını belirtti. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’a seslenerek; “Şuandaki Belediye Başkanı bunu da sahiplenir. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar” dedi. Kurum ise, “Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım” yanıtını verdi.

Murat Kurum, ‘Çilesiz İstanbul’ için dev bir ulaşım yatırımını hizmete aldıklarını belirterek, “İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu muhteşem eserimiz, İstanbul’umuza, Arnavutköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminin ardından hattın 31 Mart’a kadar da ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Açılış Töreni’ne katıldı.

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“İstanbullu başı dara düştüğünde yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak”

Videokonferans ile İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul’un ‘Siztem İstanbul Projesi’ ile keyfi, kibirli ve kirli zihniyetlerden kurtulup programlı, planlı, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacağını belirtti. Erdoğan, “İstanbul depreme hazırlık için yapılacak 650 bin yeni konuta kavuşacak. İstanbul bin kilometreyi bulacak raylı sistem ağırlıklı yeni ulaşım projelerini konuşacak. İstanbul çocuklarından yaşlılarına, engellilerinden kadınlara her bireyini kucaklayan sosyal belediyecilik faaliyetlerini konuşacak. İstanbul tarihi ve kültürel varlıklarının ihyasıyla maziden atiye kurulan köprüyü konuşacak. Velhasıl İstanbul belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle ne yaptığı belli olmayan değil yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak. İşte o zaman İstanbul geleceğine tekrar umutla ve güvenle bakabilecek.” ifadelerini kullandı.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şuandaki Belediye Başkanı bunu da sahiplenir. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar” dedi. Kurum ise, “Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım” yanıtını verdi.

“1 Nisan’dan itibaren İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğiz”

Murat Kurum konuşmasında, “Ulaştırma Bakanlığımız şu aylık süreçte İstanbul’a metro hatlarının açılmasıyla birlikte ulaşımı rahatlatmak için çok ciddi ve çok önemli adımlar attılar. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğimiz, vatandaşımız bu manada rahatlatacak çilesiz bir trafiğe kavuşturacak adımlarımızı yine aynı anlayışla İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışıp, projeler, eserler yapıp, ‘Gerçek Belediyecilik’ anlayışıyla tüm İstanbul’a bu hizmetleri kazandırıyor olacağız.” dedi.

Toplu şekilde dua edildikten sonra siyasilerin kurdele kesmesiyle İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminin ardından hattın 31 Mart’a kadar da ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılışına Murat Kurum’un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer ilgililer katıldı.

Açılışın ardından beraberindeki heyetle Arnavutköy’den metroya binen Kurum, Taşoluk durağına kadar metroyu kullandı.