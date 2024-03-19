Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da Şoför Esnafı ile iftar Programı’nda konuştu.
Erdoğan konuşmasında, “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum” dedi.
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