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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da Şoför Esnafı ile iftar Programı’nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında, “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum” dedi.

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9 gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Ramazan Bayramı
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