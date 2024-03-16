18 – 24 Mart 2024 Astroloji haftalık yorum: 22 Mart (Ay Tutulmasından 3 gün önce) Haftanın EN Yoğun Günü!

22 Mart Ay Tutulmasından 3 gün öncesi haftanın en yoğun günü olup bu günde Ay, Merkür, Mars, Uranüs ve Plüto düşük katsayıda olacaktır. Bilhassa Mars Transiti İkizler ve Yay burcunu olumsuz etkileyebilir. İkizler burcu her türlü iletişim ve ulaşımı sembolize ettiğinden 22 Martta iletişim kazaları ve olumsuz hava şartları oluşabilir. Uranüs Transiti de yer altını sembolize eden Akrep burcunu olumsuz etkileyeceğinden Dünyanın büyük bir kısmında yıkıcı depremler artabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

18, 19 Mart Mars,

24 Mart Ay,

18 Mart Ay,

23 Mart Ay

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

Hafta boyu bilhassa 18, 19 Martta Mars Transiti -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Koç, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Balık olanları olumsuz etkilemeye devam edecektir. Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanlar ise Mars Transitinin olumsuz etkisini fırsata çevirebilirler.

18, 19 Martta bilhassa İkizler ve Yay burçları Mars Transitinden çift yönde olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin İkizler burcu Trump ile İkizler burcu İmamoğlu Mars Transiti hangi evlerindeyse o konularda kavga ve tartışmalara açık olabilirler. Ancak İkizler burcu olan İmamoğlu’nun Natal Marsı Yengeç olduğundan biraz keyfi kaçsa da Marsdan gelecek olası tehlikeleri fırsata çevirmesi olasıdır. Murat Kurum’un da Natal Marsı İmamoğlu gibi Yengeç olduğundan Mars Transiti bazında İmamoğlu ile Kurum’un kıyasıya savaşı gündeme gelebilir.

18 Mart Ay Süper ! (Astroloji haftalık yorum)

18 Mart Ay Transiti Yengeç burcunda +5 katsayısında olup Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkilemesi beklenebilir. 18 Martta İran, Suriye, Türkiye gibi ülkelerin kendi verim ve güvenliklerini arttırmaları olasıdır. Kişisel olarak Ay Transiti hangi evinizdeyse o konularda verim ve güvenliğiniz artabilir.

23 Mart Ay Transiti Başak burcunda ve yine +5 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkilemesi olasıdır. 23 Martta Natal Marsı Yay olan ve yükselen burcunu Başak olarak tahmin ettiğimiz Putin 1.evindeki Tr Ay ile kendi verim ve güvenliğini arttırabilir. Aynı şekilde İran, Ukrayna gibi ülkeler de 23 Martta kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

24 Mart Pazar günü ise Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar Tr AYdan olumsuz etki alırken Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanlar Tr AYdan çeşitli fırsatlar elde edebilir. 24 Martta Suriye ve/veya Irakta terör saldırıları gündeme gelebilir. Nata Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya başkanı Putin 24 Martta Tr Aydan olumlu etkiler alabilirler. Koç burcu İran’ın içinde karışıklıklar çıkabilir protestolar artabilir. 24 Martta Terazi burcu Netanyahu’nun keyfi kaçabilir.

22 Mart Ay Tutulmasından 3 gün önce Tüm Dünyanın Uranüsden olumsuz etkiler aldığı görülüyor. Zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar artabilir.

22 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

22 Mart olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

19 ve 21 Martta Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir. Ama 22 Martta Ons Altın düşebilir.

22 Martta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

22 Martta Petrol diğer günlere göre düşebilir.

22 Martta Dolar TL diğer günlere göre yükselebilir.

23 Martta Bitcoin yükselebilir.

20 ve 22 Martta Euro Dolar karşısında yükselebilir.

22 Martta Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

18 Mart Haftası boyunca Koç, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(18, 19 Mart 11.ev Mars Dikkat, 18 Mart 4.ev Ay Süper, 23 Mart 6.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(18, 19 Mart 10.ev Mars Dikkat, 18 Mart 3.ev Ay Süper, 23 Mart 5.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(18, 19 Mart 9.ev Mars Dikkat, 18 Mart 2.ev Ay Süper, 23 Mart 4.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(18, 19 Mart 8.ev Mars Dikkat, 18 Mart 1.ev Ay Süper, 23 Mart 3.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(18, 19 Mart 7.ev Mars Dikkat, 18 Mart 12.ev Ay Süper, 23 Mart 2.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ——————————————————–

(18, 19 Mart 6.ev Mars Dikkat, 18 Mart 11.ev Ay Süper, 23 Mart 1.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(18, 19 Mart 5.ev Mars Dikkat, 18 Mart 10.ev Ay Süper, 23 Mart 12.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(18, 19 Mart 4.ev Mars Dikkat, 18 Mart 9.ev Ay Süper, 23 Mart 11.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ——————————————————–

(18, 19 Mart 3.ev Mars Dikkat, 18 Mart 8.ev Ay Süper, 23 Mart 10.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(18, 19 Mart 2.ev Mars Dikkat, 18 Mart 7.ev Ay Süper, 23 Mart 9.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ——————————————————–

(18, 19 Mart 1.ev Mars Dikkat, 18 Mart 6.ev Ay Süper, 23 Mart 8.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ——————————————————–

(18, 19 Mart 12.ev Mars Dikkat, 18 Mart 5.ev Ay Süper, 23 Mart 7.ev Ay Süper)