11 – 17 Mart 2024 Astroloji haftalık yorum: 12 Mart Dikkat, 15 Mart Güneş ve Ay Süper!

12 Mart Haftanın En yoğun günü olup bu günde zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere dikkat etmek gerekebilir. 12 Martta en çok Kova burcu evimize dikkat etmemiz gerekebilir. Yengeç ve Oğlak burcu evlerimiz ise hafta boyu emin ellerde olabilir. Hafta boyu Mars Transiti düşük katsayıda olacağından Natal Güneşi Koç olanların keyfi kaçabilir. Natal Marsı Koç olanlar ise başkalarının keyfini kaçırabilir.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

11, 13, 15, 16 Mart Mars,

15 Mart Güneş ve Ay,

17 Mart Venüs ve Ay

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

İkizler ve Yay Burçları Marsa Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

Bilhassa 13 Marttan itibaren Mars Transiti Balık burcuna 8 derece yakınlaştığından ve düşük katsayıda olacağından İkizler ve Yay burçlarının Mars hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı eylem ve fiillere dikkat etmeleri gerekebilir. Örneğin ABD eski başkanı Trump’ın Marsdan ve Marsiyen (Koç burcu) kişilerden uzak durması gerekebilir. Marsın bu olumsuz durumundan Natal Marsı Yengeç, Oğlak burçları çeşitli fırsatlar elde edebilir.

13 Marttan itibaren Natal Güneş ve Marsı Kova, Koç, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Balık olanlar Tr Marsa dikkat etmeli. Bu gurubun içinde Fransa Başkanı Macron, Papa Franciscus, Putin, Erdoğan gibi isimler de var. 13 Marttan itibaren iletişimi sembolize eden İkizler burcu Marsdan olumsuz etkiler alacağından Dünya genelinde iletişimle ilgili (hava, kara, deniz, internet) konularda kavga ve tartışmalar, kazalar meydana gelebilir. 13 Marttan itibaren ve bilhassa 14 Martta olumsuz hava koşulları yüzünden ölümlü kazalar artabilir. Bu hafta yola çıkacakların gerekli önlemleri alıp yola çıkmaları veya hiç çıkmamaları tavsiye olunur.

Mısır, Ürdün, Kuveyt, Ermenistan, Yemen gibi İkizler burcu ülkelere Marsiyen terör saldırıları olabilir. 13 Marttan itibaren Koç burcu NATO’nun içinde kavga, tartışma ve karışıklıklar İkizler ve Yay burcu devlet ve başkanlarına yansıyabilir. Örneğin Yay burcu Macron ile Koç burcu Nato arasındaki anlaşmazlıklar artabilir.

15 Mart Güneş ve AY Süper!

15 Mart Güneş (+5) ve Ay (+6) Transitleri yüksek katsayıda olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Güneşden olumlu etki alırken Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanlar ise Ay’dan olumlu etkiler alabilirler. Örneğin 15 Martta Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin’in yıldızları son derece parlayıp Dünyanın gündemine oturabilrler. 17 Martta Rusya’da seçimler olacak ve Putin’in yıldızı 15 Martta son derece parlıyor olacak. Büyük bir olasılık 17 Martta seçimleri Putin kazanabilir.

15 Martta Natal Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski, Trump, Macron, Netenyahu gibi isimlerin Ay Transitinden alacakları olumlu etkiyle güvenlik ve verimlerini arttırabilirler. Natal Marsı Kova olan Elon Musk da 1.evindeki (Yükselen İkizler) İkizler burcundaki Tr Aydan son derece yapıcı etkiler alabilir. Natal Marsı Balık olan İran ile Natal Marsı Başak olan Ukrayna da 15 Martta savunmaya yönelik faaliyetlerini arttırabilirler ve kendilerinin verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

15 Martta kişisel olarak Tr Ay hangi evinizdeyse o konularda verim ve güvenliğiniz artabilir.

17 Mart Venüs ve Ay Süper!

17 Martta Venüs +3 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Koç, İkizler**, Yengeç, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Putin seçimleri kazanırken Natal Güneşi Akrep olan Biden buna sinirlenebilir. 17 Martta Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail de Venüsden (sosyal ve siyasi konular) ve Venüsyen kişilerden (Terazi burcu Netanyahu’dan) olumsuz etkiler alabilir. 17 Martta İsrail’in içinde protestolar artabilir.

17 Martta Ay Transiti +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkilebilir. Olumlu etki alanların verim ve güvenliği artabilir. Örneğin Akrep burcu Türkiye bir takım Venüsyen (sosyal, siyasi) konulardan olumsuz etki alırken Ay Transitiyle savunma sanayini iyice geliştirebilir.

12 Martta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar artabilir.

12 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

14 Mart olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

Ons Altın 15 Martta diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 15 Martta diğer günlere göre yükselebilir.

15 Martta Petrol fiyatları yükselebilir.

15 Martta Dolar TL karşısında yükselebilir.

15 Martta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

14 Martta Euro Dolar karşısında yükselebilir.

12 ve 14 Martta Bist100 diğer günlere göre düşebilir. Ama 15 Martta Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

11 Mart Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————-

(15 Mart 3.ev Ay Süper, 12.ev Güneş Süper, Hafta boyu 11.ev Mars Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————-

(15 Mart 2.ev Ay Süper, 11.ev Güneş Süper, Hafta boyu 10.ev Mars Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————-

(15 Mart 1.ev Ay Süper, 10.ev Güneş Süper, Hafta boyu 9.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————-

(15 Mart 12.ev Ay Süper, 9.ev Güneş Süper, Hafta boyu 8.ev Mars Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————-

(15 Mart 11.ev Ay Süper, 8.ev Güneş Süper, Hafta boyu 7.ev Mars Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————-

(15 Mart 10.ev Ay Süper, 7.ev Güneş Süper, Hafta boyu 6.ev Mars Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————-

(15 Mart 9.ev Ay Süper, 6.ev Güneş Süper, Hafta boyu 5.ev Mars Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————-

(15 Mart 8.ev Ay Süper, 5.ev Güneş Süper, Hafta boyu 4.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————-

(15 Mart 7.ev Ay Süper, 4.ev Güneş Süper, Hafta boyu 3.ev Mars Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————-

(15 Mart 6.ev Ay Süper, 3.ev Güneş Süper, Hafta boyu 2.ev Mars Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————-

(15 Mart 5.ev Ay Süper, 2.ev Güneş Süper, Hafta boyu 1.ev Mars Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————-

(15 Mart 4.ev Ay Süper, 1.ev Güneş Süper, Hafta boyu 12.ev Mars Dikkat)