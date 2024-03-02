04 – 10 Mart 2024 Astroloji haftalık yorum: 05 Mart Ayın EN Tehlikeli Günü!

05 Mart Ayın en olumsuz ve tehlikeli günü olup Venüs ve Mars hafta boyu ve bilhassa 05 Martta son derece düşük katsayıda olacaktır. Yükselen burçlarına göre Natal Güneşi Koç, Boğa ve Terazi olanların keyfi son derece kaçabilir. Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi olanlar ise hırçınlıklarıyla, talepkarlıklarıyla başkalarının keyfini kaçırabilirler.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

05, 06, 07 Mart Venüs,

04, 05, 06, 07, 10 Mart Mars,

04, 06 Mart Ay,

10 Mart Merkür,

04, 06, 08, 09 Mart Güneş,

10 Mart Neptün

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

05, 06, 07 Mart Venüs ve Marsa Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

Natal Güneş ve Marsı Kova, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay olanlar 05, 06, 07 Martta Kova burcundaki Venüs ve Marsa dikkat etmek zorunda kalabilirler. Özellikle 06 ve 07 Martta İkizler ve Yay burçları Venüsden çift yönde olumsuz etki alacaklarından sosyal ve siyasi konulara, ikili ilişkilere, mal, mülk ve paraylar ilgili konularda problemler yaşayabilirler. Örneğin Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Trump 06 ve 07 Martta 10.evindeki (Yükselen Boğa) Venüs ve Marsdan alacağı olumsuz etkilerle sosyal statüsüne ve kariyerine bir zarar gelebilir yada kariyeriyle ilgili konulara çok para gidebilir.

Dünya genelinde 05, 06, 07 Martta Venüs ve Mars düşük katsayıda olup bilhassa İkizler ve Yay burçlarını olumsuz etkileyeceğinden her türlü iletişimde kazalara meydan verebilir. Uçak kazları artabilir. Uzay yolculuklarında ve füze fırlatmalarında kazaları olabilir.

Venüs ve Mars Transitleri Boğa ve Akrep burçlarını sembolize eden şeyleri olumsuz etkilediğinden bankacılık ve para konularında kavgalar, talepkarlıklar olabilir. Venüs hangi evimizdeyse o konulara çok para gidebilir. 05, 06, 07 Mart Dünya genelinde Mal ve Emtianın pahalandığı ve enflasyonun arttığı bir dönem olabilir.

Venüs ve Mars yüzünden 05, 06, 07 Martta Aslan ve Kova burçlarını sembolize eden şeyler olumsuz etkiler alacağından bilimsel deneylerde kazalar olabilir veya aykırı ve tehlikeli deneyler yapılabilir.

05, 06, 07 Martta Venüs ve Mars yüzünden Dünya genelinde kıtlık da artabilir. Çiftçiler, toprak ve tarımla uğraşanlar zorluk çekebilir.

05, 06, 07 Martta hem Zelenski hem de Putin Venüs ve Marsdan olumsuz etkiler alabilir. Zelesnki’nin Terazi burcu Putin’e çok dikkat etmesi gerekebilir. Akrep burcu Biden ise hem sağlık sorunlarıyla hem de sosyal ve siyasi konularla uğraşmak zorunda kalabilir. Biden ile Blinken arasında fikir ayrılıkları ve çatışmaları yaşanabilir. Biden’In tahtı sallantıda gözüküyor.

05, 06, 07 Martta Koç burcu NATO’nun içinde kavga ve tartışmalar artabilir. Putin NATO’yu kızdırmak için elinden geleni yapabilir. 05, 06, 07 Martta Boğa burcu İsrail ile Terazi burcu Netanyahu da Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilirler. Koç burcu İran İsrail’e veya Netanyahu’ya saldırabilir. Bir yandan da İran ve İsrail’in içinde Venüs ve Marsdan ötürü karışıklıklar çıkabilir.

05, 06, 07 Martta Terazi burcu Suriye’de bir terör saldırısı beklenebilir. Suriye’Nin için Venüs (sosyal ve siyasi konular) yüzünden karışabilir. Kısaca Koç, Boğa, Terazi burcu ülkelerde karışıklıklar çıkabilir, protestolar artabilir, terör saldırıları olabilir.

06 Martta Oğlak, Koç, Yengeç, Teraziler Aya Dikkat!

06 Martta Ay Transiti Natal Güneşi Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi burcu olanları olumsuz Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanları olumlu etkileyebilir. 06 Martta hem Venüs, Mars hem de Ay yüzünden Terazi burcu Suriye’de, Yengeç burcu Irak’da bir Terör saldırısı beklenebilir. 06 Martta Orta Doğuda bir terör saldırısı olasılığı yüksek gözüküyor.

10 Martta Neptün Süper!

10 Martta Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Tr Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. Neptün yüksek katsayıda merhamet ve yardımlaşmayı sembolize eder. Neptün Balık burcunun da yöneticisi olup özellikle Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Natal Marsı Yay olan Putin’i son derece olumlu etkiliyor. 10 Martta belki bir barış yada bir yardımlaşma konusu Erdoğan ile Putin’in gündemine gelebilir. İsrail her ne kadar Hamas’a 10 Martı işaret ettiyse de 05, 06 ve 07 Martta Orta Doğuda bir saldırı beklenebilir.

05 Martta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları artabilir. 05 Martta olumsuz hava şartları ve kazaları da Dünya genelinde artabilir. 05 Mart Dünya Genelinde depremlerin artacağı bir gündür. Saldırı hazırlığında olanlar 05 Martta eyleme geçebilir.

05 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

05 ve 07 Mart olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

05 ve 07 Martta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

05 ve 08 Martta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir. 10 Martta Ons Gümüş yükselebilir. Bu yükseliş 11 Mart Pazartesiye yansıyabilir.

07 Martta Petrol düşebilir. 10 Martta Petrol yükselebilir.

10 Martta Dolar TL yükselebilir. Bu yükseliş 11 Mart Pazartesiye yansıyabilir.

10 Martta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

06 Martta Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

04 Mart Haftası boyunca Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————-

(Hafta boyu 11.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 12.ev Neptün Süper)

Yükselen Boğa ———————————————-

(Hafta boyu 10.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 11.ev Neptün Süper)

Yükselen İkizler ———————————————-

(Hafta boyu 9.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 10.ev Neptün Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————-

(Hafta boyu 8.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 9.ev Neptün Süper)

Yükselen Aslan ———————————————-

(Hafta boyu 7.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 8.ev Neptün Süper)

Yükselen Başak ———————————————-

(Hafta boyu 6.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 7.ev Neptün Süper)

Yükselen Terazi ———————————————-

(Hafta boyu 5.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 6.ev Neptün Süper)

Yükselen Akrep ———————————————-

(Hafta boyu 4.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 5.ev Neptün Süper)

Yükselen Yay ———————————————-

(Hafta boyu 3.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 4.ev Neptün Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————-

(Hafta boyu 2.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 3.ev Neptün Süper)

Yükselen Kova ———————————————-

(Hafta boyu 1.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 2.ev Neptün Süper)

Yükselen Balık ———————————————-

(Hafta boyu 12.ev Venüs, Mars Dikkat, 10 Mart 11.ev Neptün Süper)