Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İktidara yakın şirketten Şaşırtan anket sonucu!

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İktidara yakın şirketten son dakika anket sonucu geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kim kazanacak? İBB için yarışan Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu galip gelecek. İşte İstanbul’da son dakika anket sonucu!

İktidara yakın şirketten şok edici anket sonucu!

Hükümete yakınlığı ile bilinen optimar Araştırma şirketi “İBB seçimlerini kim kazanır?” sorusuna cevap verdi. Ankette çıkan sonuç şaşırttı.

28 ve 14 mayıs seçimlerini doğru tahmin etmesiyle bilinen Optimar araştırma şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ikinci anketini açıkladı.

Optimar Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir’in Youtube hesabından açıkladı anket sonuçlarından büyük bir şok yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un çok önünde olması dikkat çekti.

Optimar sordu! 31 Mart seçimlerini kim kazanır?

Optimar seçim sonucuna göre, Ekrem İmamoğlu kazanır diyenler 44.1 olurken, Murat Kurum’a oy vereceğim diyenler 36.5’te kaldı.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Optimar şirketi, 2 seçimi de doğru bilmesi İstanbul’da Ekrem İmamoğlu farkla mı kazanacak yorumlarını beraberinde getirdi. Şok seçim anketi sonrası İstanbul’u kim kazanacak merak ediliyor.